ЗАМАНА - Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»

Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»

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18 сентября, 2020. Пятница 16:18
Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»

Глава Минпромторга республики Батыр Эмеев в сопровождении генерального директора АО «Завод Дагдизель» Владимира Дудчака посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель», сообщили информагентству в пресс-службе министерства.

Глава Минпромторга Батыр Эмеев посетил площадку индустриального парка «Промпарк «Дагдизель»
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По словам собеседника агентства, Батыр Эмеев проинспектировал ход проведения работ по подготовке территории промпарка к началу реализации инвестиционных проектов, вошедших на территорию резидентов. Работы по ограждению отведенной под индустриальный парк территории от режимной зоны завершатся в течение недели, заверил министра руководитель предприятия.

Исходя из этого, в октябре резиденты смогут приступить к непосредственной реализации проектов. В активной фазе находится работа по подготовке договоров и соглашений для размещения производств. В настоящий момент заявлены 10 предприятий легкой промышленности с объемом инвестиций 2,5 млрд руб. и созданием 588 новых рабочих мест. 

Министр отметил важность для республики поддержки предприятий легкой промышленности и их вывода из «серой зоны».

Напомним, создание индустриального парка инициировано Правительством Республики Дагестан. Специализация парка – производство оборудования, мебели, прочей готовой продукции и комплектующих изделий.

 

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