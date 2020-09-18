ЗАМАНА - РИФ in the City

РИФ in the City

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18 сентября, 2020. Пятница 16:13

21 сентября 2020 года в московском Цифровом Деловом Пространстве в формате «РИФ in the City» пройдет XXIV Российский Интернет Форум (РИФ 2020) www.rif.ru.

РИФ in the City
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За 24 года своего существования и развития РИФ стал главным ежегодным событием российской интернет-отрасли, традиционно проходящим в Подмосковье в течение 3 дней в формате большого весеннего фестиваля, конференции и выставки, собирающим порядка 10 тыс участников.

2020 год продиктовал необходимость изменить эту традицию: весной был запущен и продолжает работать РИФ.онлайн, а офлайн-РИФ перенесен на осень и пройдет 21 сентября в Москве в формате «РИФ in the City».

РИФ in the City — это форум и выставка о технологиях, людях, интернет-бизнесе, digital-трансформации и цифровой зрелости. Его акцентом станет поиск ответа на вопрос: «Россия как мировой R&D-центр: что для этого нужно?».

Площадка РИФ in the City — это идеальное место для нетворкинга.

Именно здесь после долгого офлайн-перерыва соберутся представители IТ-отрасли и смежных отраслей (планируется до 1 000 «офлайн-участников» и десятки тысяч «дистанционных участников»). Конференционная программа РИФа пройдет в 4-х параллельных потоках, в холле ЦДП будут развернуты экспозиционная зона, медиа-центр, и зона нетворкинга.

Организаторы и партнеры проекта: РАЭК, Минкомсвязь, Роспечать, ведущие интернет-игроки, представители отрасли цифровой экономики и смежных отраслей. Подробности: www.rif.ru.

 

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