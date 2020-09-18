Владимир Васильев встретился с участниками всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества»

Этот проект реализуется Российской Ассоциацией Героев при активной поддержке и участии Администрации Президента РФ и Общественной палаты России. В его рамках делегация Героев выезжает в субъекты страны, где они встречаются с руководством регионов, ветеранскими организациями, проводят Уроки мужества в учебных заведениях, кадетских корпусах, воинских коллективах, возлагают цветы к памятным местам и захоронениям. «Вахта Героев Отечества» стартовала в 2012 году в г. Рязани, а в этом году гостей принимает Дагестан.

Тепло поприветствовав собравшихся на героической земле Дагестана, Владимир Васильев поздравил их с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. «Ваши заслуги навсегда вписаны золотыми буквами в историю Российского государства. В годы суровых испытаний из народа выходят люди, готовые ценой жизни защитить свою Родину, дом, семью, привычный образ жизни. Благодаря таким героям наша страна каждый раз в период испытаний отстаивала свою свободу и независимость, часто расширяла свои пределы. Именно герои порой останавливали врага своим подвигом. Кроме мощи оружия, они противопоставили агрессии ещё и характер воина», – выразил уверенность руководитель республики. Присущую российской армии способность даже при высоких потерях противостоять превосходящему по силам врагу Глава РД назвал удивительным качеством, которое каждое поколение усиливает и передаёт следующему.

Заострил внимание Владимир Васильев на событиях 1999 года, в которых некоторые из присутствующих сыграли важную роль: «Примите слова благодарности за самоотверженный, героический труд, подвиги, благодаря которым удалось сохранить мир и спокойствие на Российском Кавказе. Тяжёлую ношу войны пронесли те, кто в те трудные годы решал здесь важнейшие задачи по противодействию терроризму, по сохранению нашей Родины, вписав бессмертные подвиги в великую летопись славы. Народ Дагестана по-особенному относится к подвигам. Они умеют ценить героические поступки, проявленную стойкость, мужество и верность боевому братству, своему народу, присяге. Сплоченность и единство народов России проявились в 1999 году, когда на территорию Дагестана вторглись банды международных террористов. В те трагические дни Дагестан, а вместе с ним и вся страна, прошли испытание на мужество и верность своему Отечеству. На пути вооружённых банд встали рядовые жители, сотрудники милиции, военнослужащие, ополченцы, и они остановили эту угрозу. Важно, что они выступили все вместе. Это был пример для всего народа России».

Продолжая, руководитель региона напомнил, что в результате 106 добровольцев были награждены орденами Мужества, 42 – медалью ордена за «Заслуги перед Отечеством», 16 – медалью «За отвагу», сотни получили республиканские высокие награды. Звания «Герой России» были удостоены 13 участников событий августа-сентября 1999 года.

Одновременно с этим Владимир Васильев отметил, что и сегодня обстановка в мире далека от стабильной, и призвал продолжить работу по гармонизации межнациональных отношений, обеспечению мира в социуме, воспитанию молодого поколения в духе уважения к истории Родины.

«Мы гордимся, что более 90 дагестанцев стали Героями Советского Союза и Героями России и входят в список великих сынов нашего Отечества. Исключительными примерами патриотического воспитания молодежи в наше время являются подвиги лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова и лесника Зейнудина Батманова, которые, глядя в глаза смерти, не отступили от своих принципов и не предали свою Родину и друзей. Дагестанцы свято чтут память», – добавил он, подчеркнув, что часто земляки обращаются с просьбой отметить исторический вклад того или иного выдающегося дагестанца.

Касаясь высокой миссии «Вахты Героев Отечества», Владимир Васильев сказал: «Являясь свидетелями исторических событий, примером преданного служения своей стране, вы, как никто другой, можете донести до подрастающего поколения настоящую историю России. Пока есть Герои России, всегда есть люди, которые вправе спросить с руководителя самого высокого ранга, молодого человека, чиновника за то, как они исполняют свой долг. И на этот вопрос нужно отвечать самым искренним и честным образом. Спасибо, что вы приехали в Дагестан. Мы постараемся сделать так, чтобы вы почувствовали любовь дагестанцев – искреннюю, народную!».

Затем секретарь организации «Российская Ассоциация Героев» Ирина Лампартер поблагодарила за приём 67-й «Вахты Героев Отечества» на дагестанской земле и по сложившейся традиции вручила вымпел с символикой акции руководителю региона.

Более подробно об акции рассказал начальник управления федеральных войск национальной гвардии России по РД, руководитель регионального отделения ООО «Ассоциация Героев России», Герой России Магомед Баачилов.

«Ассоциация Героев России – общероссийская общественная организация, объединяющая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. На сегодняшний день насчитывается 580 Героев. Самому старшему среди нас 102 года, а самый молодой Герой – 1996 года рождения», – сообщил Магомед Баачилов. Также он поимённо перечислил присутствующих Героев из Дагестана и тех, которые прибыли из разных регионов России, коротко ознакомив с их подвигами.

В рамках встречи выступил и председатель Фонда помощи военнослужащим «Статус», депутат парламента РСО-Алания, Герой РФ Валерий Куков. Он поблагодарил за возможность в составе «Вахты Героев Отечества» поучаствовать в полезной работе. «Основная наша цель – патриотическое воспитание молодёжи, чтобы наша молодёжь не оказалась в таком положении, за которое нам было бы стыдно. Мы личным примером, беседами, наставлениями принимаем в этом активное участие», – заявил он.

Подчеркнув, что Герои проводят бесценную работу, Владимир Васильев сказал о важности её широкого освещения в сети Интернет. «Вы своим примером делаете больше, чем можно рассказать, объяснить», – заключил Глава региона, пожелав собравшимся крепкого здоровья и успехов в их деятельности.