Победители медиа конкурса «PROдвижение» получат 250 тысяч рублей от Минмолодежи РД

Министерство по делам молодежи Дагестана объявляет о проведении республиканского конкурса «PROдвижение», направленного на развитие и популяризацию деятельности молодежных медиа.

Конкурс будет проходить в 2 этапа (заочный и очный) по четырем номинациям: молодежный медиапроект, большой материал, новые медиа и лучший сюжет о молодежном мероприятии.

Его участниками могут стать авторы или авторские коллективы комитетов по делам молодежи администраций муниципальных образований и городских округов РД, вузов и ссузов, а также государственных, коммерческих и общественных структур, являющиеся гражданами РФ и осуществляющие свою деятельность на территории Дагестана, с проектами, подготовленными и реализованными в 2020 году.

В рамках заочного этапа конкурсантам необходимо в срок до 30 сентября направить комплект документов (отсканированная копия заявки и заявка в электронном виде) с пометкой «Конкурс. Название номинации» на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Лучшие участники заочного этапа пройдут в заключительный, очный этап мероприятия, который будет проходить в виде открытой защиты проектов (презентация не более пяти минут). Работа может быть в виде интервью, репортажа, статьи, очерка или видеоролика.

Проводить отбор заявок и оценивать работы будет экспертное жюри, по решению которых определятся 20 полуфиналистов и 4 победителей.

Итоги медиа конкурса будут подведены до 5 октября. Так, в каждой из номинаций будут выявлены победители и призеры, которые получат ценные призы и денежные сертификаты на 100, 70, 50 и 30 тыс. рублей.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8 (872) 261-07-22 или по адресу: г. Махачкала, ул. Гусейнова, 26 (Минмолодежи РД, 4 этаж).