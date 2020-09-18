Сегодня, 17 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомеда Гусейнова прошло совещание по вопросу реконструкции проспекта Имама Шамиля в городе Махачкале.

Участие в совещании приняли заместитель Председателя Правительства РД Владимир Лемешко, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов, первый заместитель главы города Махачкалы Салимхан Ахмедов, генеральный директор ООО «Инстройпроект» Рустам Магомедов, главный инженер ООО «Инстройпроект» Артём Шумский, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Сергей Усевич, а также представители инфраструктурных организаций города.

Открывая встречу, Гаджимагомед Гусейнов поделился с участниками информацией о подписании соглашения с Минтрансом России о предоставлении бюджету Республики Дагестан средств в размере 590 млн рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в городе Махачкале.

«Это первый транш, который будет выделен. В целом мы ориентируемся на поддержку из федерального бюджета в сумме не менее 2 млрд рублей. Проект дорогостоящий, очень сложный и в техническом плане исполнения. У нас не стоит вопрос неосвоения этих средств. Есть определенные трудности реализации, которые мы благодаря нашей слаженной работе проходим. Корректировка проекта уже на финишной стадии, и в течение следующей недели проект загружается в государственную экспертизу проектов Дагестана. И, что очень важно, реконструкция проспекта должна положить основу новому развитию города, так как это главная дорожная магистраль, которую мы будем реконструировать, и после нее мы в таких же стандартах должны развивать всю Махачкалу», - отметил Гусейнов.

В ходе совещания участниками обсужден вопрос полной замены инженерных сетей коммуникаций, проходящих под проспектом Имама Шамиля. В частности – вопрос переноса наземных линий электропередач под землю.

«Нам нужно получить технические условия в городских электрических сетях на подземное исполнение организации линий электропередач. Эксплуатация данных линий будет сложнее, однозначно, но мы в состоянии предусмотреть колодцы для ревизии, ремонта и разветвления сети», - подчеркнул Владимир Лемешко.

По данному вопросу вице-премьер Дагестана также обратился к заместителю генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» Сергей Усевичу с просьбой об оказании содействия.

По итогам встречи Гаджимагомед Гусейнов поручил участникам рабочей группы по реализации проекта реконструкции проспекта Имама Шамиля представить согласованную позицию по замене инженерных сетей.