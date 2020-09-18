ЗАМАНА - «Каспийский Медиа-кит» проходит в Дагестане

«Каспийский Медиа-кит» проходит в Дагестане

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18 сентября, 2020. Пятница 09:31
«Каспийский Медиа-кит» проходит в Дагестане

О том как организовать процесс съемки, как развиваться эффективно и продвигать YouTube-канал наши участники поговорили с медиапродюсером Forbes Russia, ВГТРК, РБК - Ниной Баяновой.

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О том как организовать процесс съемки, как развиваться эффективно и продвигать YouTube-канал наши участники поговорили с медиапродюсером Forbes Russia, ВГТРК, РБК - Ниной Баяновой. «Прежде чем продвигать свой ютуб-канал необходимо определиться в какой сфере вы хотите развиваться и в чем вы разбираетесь»,— Нина Баянова. Спикер обратила внимание участников на то, что именно YouTube в современном мире является наиболее эффективной площадкой по способности распространять новые темы и влиять на культуру населения. Форумчане засыпали гостя вопросами, на которые получили исчерпывающие ответы!? #ФорумМедиаКит#2020 #нокжуравли#nokjuravli

Публикация от Каспийский Медиа-кит (@forum_mediakit)

 

 

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