Соответствующее постановление было подписано врио председателя правительства Республики Дагестан Анатолием Карибовым 3 сентября текущего года и опубликовано на официальной странице министерства образования и науки республики в сети Instagram.
«Правительство Республики Дагестан установило денежную компенсацию на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) детей с особенностями здоровья, обучающихся на дому. Размер компенсации составляет 137 рублей за один учебный день», — отмечено в публикации.