ЗАМАНА - О порядке предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

О порядке предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

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18 сентября, 2020. Пятница 09:29
О порядке предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

Правительство Республики Дагестан определило порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.

О порядке предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому
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 Соответствующее постановление было подписано врио председателя правительства Республики Дагестан Анатолием Карибовым 3 сентября текущего года и  опубликовано на официальной странице министерства образования и науки республики в сети Instagram.

 

«Правительство Республики Дагестан установило денежную компенсацию на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) детей с особенностями здоровья, обучающихся на дому. Размер компенсации составляет 137 рублей за один учебный день», — отмечено в публикации.

 

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