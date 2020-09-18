О порядке предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся на дому

Правительство Республики Дагестан определило порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.

Соответствующее постановление было подписано врио председателя правительства Республики Дагестан Анатолием Карибовым 3 сентября текущего года и опубликовано на официальной странице министерства образования и науки республики в сети Instagram.

«Правительство Республики Дагестан установило денежную компенсацию на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) детей с особенностями здоровья, обучающихся на дому. Размер компенсации составляет 137 рублей за один учебный день», — отмечено в публикации.