Почему в этом году особенно важно привиться?

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Поэтому вакцинация в этом эпидсезоне — наиболее действенный и безопасный способ защититься от болезни.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60 процентов совокупного населения, а также не менее 75 процентов в группах риска.

Чем опасен грипп?

Грипп представляет собой реальную угрозу здоровью и жизни. Сама по себе болезнь характеризуется повышением температуры и поражением дыхательных путей. Однако значительно опаснее самой болезни осложнения, которые могут привести к смерти. К ним относятся бронхит, пневмония, миокардит, энцефалит.

Кто входит в группу риска?

Грипп чрезвычайно опасен для детей, беременных, людей в возрасте старше 60 лет, детей, посещающих дошкольные образовательные организации или находящихся в организациях с постоянным пребыванием (детские дома, дома ребенка).

Где проходит вакцинация?

Для удобства жителей в этом году вакцинация пройдет на базе детских и взрослых поликлиник в отдельных прививочных кабинетах в две смены. Кроме того, организованы 54 мобильных пункта. Они работают на 36 станциях метро, двух станциях Московского центрального кольца и двух железнодорожных платформах, а также в четырех центрах госуслуг «Мои документы».

С 5 сентября 10 дополнительных мобильных пунктов вакцинации разместили у некоторых станций метро, а также возле железнодорожной станции Крюково. В каждом из этих пунктов будут дежурить по две машины скорой помощи. Также будут работать выездные прививочные бригады в учреждениях и организациях, во всех школах, колледжах и вузах.

Действительно ли вакцинация безопасна?

Важно знать, что вакцины содержат инактивированные («убитые») частицы вирусов гриппа, не способные вызвать заболевание. За последние годы ни одного серьезного осложнения после вакцинации не зафиксировано.

Вакцинация от гриппа — безопасный, надежный и научно доказанный способ сохранить здоровье.

Кому нельзя делать прививку от гриппа? Есть ли противопоказания?

К противопоказаниям относят: аллергические реакции на куриный белок и другие вещества, если они являются компонентами вакцины, наличие лихорадки или других признаков острых респираторных инфекций, обострение хронических заболеваний.

Нужен ли осмотр врача перед прививкой и дополнительная подготовка?

Да, перед вакцинацией врач осматривает и опрашивает пациентов для определения возможных противопоказаний.

Снизит ли риск заражения коронавирусом вакцинация от гриппа?

Прививка от гриппа не защищает от других заболеваний, в том числе не защищает от коронавируса. Но ВОЗ подчеркивает важность вакцинации в связи с COVID-19. Одна инфекция может усилить другую и вызвать более тяжелые последствия. Прививка от гриппа нужна, но она не заменит любую другую.

Можно ли заболеть гриппом от прививки?

Вакцинация проводится современными проверенными препаратами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию гриппом.

Прививка дает стопроцентную гарантию, что я не заболею гриппом?

Вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защиты от гриппа. Вакцина практически на сто процентов защищает от тяжелых осложнений от гриппа. За последние годы в Москве не было зафиксировано ни одного случая тяжелых осложнений от гриппа среди тех, кто сделал прививку.

Когда формируется иммунитет?

После прививки иммунитет вырабатывается через 10–15 дней и действует в течение года.

Есть ли вероятность, что в этом сезоне появятся другие штаммы гриппа, отличающиеся от тех, от которых я сделал прививку?

Каждый год по рекомендациям ВОЗ вакцина разрабатывается именно против тех штаммов гриппа, которые будут распространены в данный период.

Делал прививку от гриппа в прошлом году, надо повторять?

Прививку против гриппа необходимо делать ежегодно.

Прививка делается бесплатно? А что, если у меня нет московского полиса ОМС?

Вакцинация против гриппа проводится совершенно бесплатно. Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации, потребуются только паспорт гражданина Российской Федерации и письменное согласие (оформляется на месте). Для прохождения вакцинации в поликлинике понадобятся паспорт и московский полис ОМС.

Через какое время после прививки от гриппа можно привиться от коронавируса и наоборот?

Интервал между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен составлять не менее одного месяца.

Можно ли прививаться от гриппа, если болел коронавирусом?

Да, после выздоровления от COVID-19 и окончания режима самоизоляции пациент может пройти вакцинацию от гриппа.

Надо ли готовиться к прививке заранее?

Специальной подготовки к вакцинации не требуется.

Как привить ребенка, нужно ли согласие родителей?

Можно привить от гриппа ребенка в возрасте от шести месяцев. Вакцинация для детей до 18 лет проводится в детских поликлиниках, детских садах, школах и колледжах. Для процедуры необходимо письменное согласие одного из родителей.