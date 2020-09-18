Каждый год гриппом болеют миллионы человек. Подавляющее большинство заболевших гриппом выздоравливает в течение недели, но некоторым везет меньше, и для них грипп оказывается смертельным заболеванием.
Эпидемии сезонного гриппа, как правило, имеют место в конце осени и зимой, и мы можем соответствующим образом подготовиться к ним.
В тропических регионах вспышки гриппа происходят менее регулярно и без сезонных колебаний, но даже там профилактика может быть полезной.
Ниже — несколько советов о том, как можно защитить себя и окружающих от гриппа.
Делайте прививки
Ежегодная вакцинация от гриппа — это наиболее эффективный способ защититься от этой болезни и потенциальных серьезных осложнений.
Особенно важно вакцинироваться беременным женщинам независимо от срока беременности.
Также делать прививки от гриппа необходимо детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и работникам здравоохранения.
Необходимо помнить: заболеть гриппом в результате прививки невозможно. Дискомфорт или небольшое повышение температуры тела после вакцинации — совершенно нормальное явление, которое обычно проходит через 1-2 дня.
Регулярно мойте руки
Чистые руки способствуют профилактике многих инфекций, включая грипп. Соблюдение гигиены рук — простой способ защитить ваше здоровье и здоровье членов вашей семьи.
Регулярно мойте руки чистой проточной водой с мылом и тщательно вытирайте их одноразовым бумажным полотенцем. Если под рукой нет мыла и воды, можно использовать антисептические средства для обработки рук на спиртовой основе.
Помните: правильное мытье рук занимает не менее 15-20 секунд.
Не трогайте руками глаза, нос и рот
Глаза, нос и рот — наиболее вероятный путь попадания вируса гриппа в организм.
Мы не можем полностью исключить наличие возбудителя гриппа во вдыхаемом нами воздухе, но в наших силах сократить риск заболевания, избегая прикосновений рук к лицу.
Если это действительно необходимо, трогать глаза, нос или рот следует с использованием чистой салфетки или руками, предварительно помыв их с мылом.
Избегайте тесных контактов с больными
Грипп — заразное заболевание. Оно легко распространяется в местах большого скопления людей, например в общественном транспорте, учебных заведениях, домах престарелых и во время массовых мероприятий.
Когда больной гриппом чихает или кашляет, микроскопические частицы, содержащие вирус, разлетаются на расстояние до одного метра и заражают тех, кто вдыхает содержащий их воздух.
Если вы нездоровы, оставайтесь дома
Если вы заболели гриппом, вы представляете угрозу для здоровья окружающих.
Особой опасности подвергаются люди с хроническими заболеваниями, такими как рак, болезни сердца или ВИЧ.
Своевременное решение воздержаться от контактов с окружающими предотвратит дальнейшее распространение вируса гриппа и, возможно, даже спасет чью-то жизнь.