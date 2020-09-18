Пять простых способов уберечь себя от гриппа

Наиболее распространенными симптомами гриппа являются высокая температура тела, головная боль, боль в мышцах и суставах, боль в горле и насморк.

Каждый год гриппом болеют миллионы человек. Подавляющее большинство заболевших гриппом выздоравливает в течение недели, но некоторым везет меньше, и для них грипп оказывается смертельным заболеванием.

Эпидемии сезонного гриппа, как правило, имеют место в конце осени и зимой, и мы можем соответствующим образом подготовиться к ним.

В тропических регионах вспышки гриппа происходят менее регулярно и без сезонных колебаний, но даже там профилактика может быть полезной.

Ниже — несколько советов о том, как можно защитить себя и окружающих от гриппа.

Делайте прививки

Ежегодная вакцинация от гриппа — это наиболее эффективный способ защититься от этой болезни и потенциальных серьезных осложнений.

Особенно важно вакцинироваться беременным женщинам независимо от срока беременности.

Также делать прививки от гриппа необходимо детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и работникам здравоохранения.

Необходимо помнить: заболеть гриппом в результате прививки невозможно. Дискомфорт или небольшое повышение температуры тела после вакцинации — совершенно нормальное явление, которое обычно проходит через 1-2 дня.

Регулярно мойте руки

Чистые руки способствуют профилактике многих инфекций, включая грипп. Соблюдение гигиены рук — простой способ защитить ваше здоровье и здоровье членов вашей семьи.

Регулярно мойте руки чистой проточной водой с мылом и тщательно вытирайте их одноразовым бумажным полотенцем. Если под рукой нет мыла и воды, можно использовать антисептические средства для обработки рук на спиртовой основе.

Помните: правильное мытье рук занимает не менее 15-20 секунд.

Не трогайте руками глаза, нос и рот

Глаза, нос и рот — наиболее вероятный путь попадания вируса гриппа в организм.

Мы не можем полностью исключить наличие возбудителя гриппа во вдыхаемом нами воздухе, но в наших силах сократить риск заболевания, избегая прикосновений рук к лицу.

Если это действительно необходимо, трогать глаза, нос или рот следует с использованием чистой салфетки или руками, предварительно помыв их с мылом.

Избегайте тесных контактов с больными

Грипп — заразное заболевание. Оно легко распространяется в местах большого скопления людей, например в общественном транспорте, учебных заведениях, домах престарелых и во время массовых мероприятий.

Когда больной гриппом чихает или кашляет, микроскопические частицы, содержащие вирус, разлетаются на расстояние до одного метра и заражают тех, кто вдыхает содержащий их воздух.

Если вы нездоровы, оставайтесь дома

Если вы заболели гриппом, вы представляете угрозу для здоровья окружающих.

Особой опасности подвергаются люди с хроническими заболеваниями, такими как рак, болезни сердца или ВИЧ.

Своевременное решение воздержаться от контактов с окружающими предотвратит дальнейшее распространение вируса гриппа и, возможно, даже спасет чью-то жизнь.