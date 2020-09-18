В Дагестане стартовал фестиваль молодежных проектов «Каспийский медиа-кит»

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев, председатель Открытого Молодежного правительства РД Магомед Магомедалиев, руководитель государственной вещательной компании «РГВК «Дагестан» Елена Тагирова, главный редактор республиканской газеты «Молодежь Дагестана» Рамазан Раджабов, главный редактор республиканского журнала «Народы Дагестана» Шуана Магомедова, автор проекта «Медиа-кит», председатель Комитета информатизации, связи и массовых коммуникации ОМП Айша Максудова. В форуме принимают участие около 150 студентов, будущих журналистов, а также выпускники и учащиеся «Школы юных журналистов». Участники мероприятия объединятся в несколько команд, каждая из которых предложит свой медиапроект в сфере телевидения, радио и печатных СМИ. В рамках мероприятия пройдут презентации новых проектов. Перед начинающими медиаменеджерами и журналистами стоит задача как совершенствования существующих медиапроектов, так и создание новых. Лучшие идеи получат возможность реализации на радио, телеэфире и на страницах печатных СМИ. Спикеры мероприятия в свою очередь ознакомят участников с современными направлениями в сфере медиа, поделятся собственным опытом создания уникальных медиапроектов. Новые идеи смогут оценить члены жюри – представители регинальных СМИ из всех округов РФ, приехавшие в Дагестан в качестве членов Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минцифры России.

Экспертный совет возглавляет заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.