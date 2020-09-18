Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища

Первый в Дагестане электронный орган «Viscount» серии «Vivace-90» поступил на службу Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова.

Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства культуры РД, в ближайшее время молодые музыканты, и все те, кто желает услышать органную музыку, смогут посетить презентацию инструмента с участием лауреата Всероссийских конкурсов Тимура Карданова. Помимо органа в музыкальное училище Махачкалы также поступили другие духовые, ударные и клавишные инструменты, такие как валторна «Hans Hoyer», пять пианино марок («Petrof», «Михаил Глинка», «Николай Рубинштейн»), вибрафон «Yamaha» и флейта «Muramatsu». «Национальный проект “Культура” открыл широкие возможности для укрепления материально-технической базы наших профессиональных музыкальных учреждений культуры, инструментальный парк которых не обновлялся несколько десятилетий. Уже сегодня наши инструменталисты, в том числе и студенты музыкальных училищ, оттачивают свои навыки игры на высококлассных профессиональных инструментах, среди которых Steinway, Zimmermann, Михаил Глинка и другие», – сказала министр Зарема Бутаева.