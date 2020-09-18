ЗАМАНА - Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища

Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища

Автор
18 сентября, 2020. Пятница 08:57
Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища
Первый в Дагестане электронный орган «Viscount» серии «Vivace-90» поступил на службу Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова.
Первый орган в Дагестане поступил на службу Махачкалинского музыкального училища
Информация
Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства культуры РД, в ближайшее время молодые музыканты, и все те, кто желает услышать органную музыку, смогут посетить презентацию инструмента с участием лауреата Всероссийских конкурсов Тимура Карданова.  Помимо органа в музыкальное училище Махачкалы также поступили другие духовые, ударные и клавишные инструменты, такие как валторна «Hans Hoyer», пять пианино марок («Petrof», «Михаил Глинка», «Николай Рубинштейн»), вибрафон «Yamaha» и флейта «Muramatsu». «Национальный проект “Культура” открыл широкие возможности для укрепления материально-технической базы наших профессиональных музыкальных учреждений культуры, инструментальный парк которых не обновлялся несколько десятилетий. Уже сегодня наши инструменталисты, в том числе и студенты музыкальных училищ, оттачивают свои навыки игры на высококлассных профессиональных инструментах, среди которых Steinway, Zimmermann, Михаил Глинка и другие», – сказала министр Зарема Бутаева.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top