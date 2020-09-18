В Дагестан поступила первая партия вакцины от коронавируса

Вся эта партия препарата, по словам министра здравоохранения РД, будет использована для вакцинации медицинских работников, так как они находятся в группе риска. «Иммунизация обеспечит максимальную защиту медиков от возможного инфицирования новым коронавирусом и поможет предотвратить возникновение тяжелых последствий, так как у получивших вакцину антител вырабатывается гораздо больше, чем у переболевших», - пояснил Джамалудин Гаджиибрагимов.

В ближайшие дни ожидаются новые поставки. «Так как вакцина новая, разработали ее недавно и пока количество доз ограниченно, их немного, но мы постараемся привить в первую очередь граждан, которые имеют жизненно необходимые показания»,- подчеркнул глава ведомства.

Надо сказать, что прививку будут делать только по желанию. Среди медиков уже имеются и первые добровольцы. Один из них врач- инфекционист Республиканского центра инфекционных болезней Абдулхалик Алиев: «Моя работа сопряжена с определенными рисками, так как я часто бываю в красной зоне и ковидом не успел переболеть, поэтому я буду делать прививку, так как это хорошая защита от инфекции, ососбенно для тех кто находится в зоне риска».

Кроме того, специалисты больницы получили необходимые инструкции по соблюдению особых условий хранения и перевозки препарата. В частности, в медучреждениях и в используемом для перевозки вакцины транспорте должны быть холодильники, поддерживающие необходимую температуру не выше минус 18 градусов. Поэтому для хранения вакцины от COVID-19 Минздравом региона закуплено 60 микропроцессорных морозильников, которые распределены в 50 медучреждений, в том числе 6 установлено в Республиканском центре инфекционных болезней.