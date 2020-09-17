Повышение плодородия почв и подготовку к посеву сельхозкультур обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

В своем выступлении Хатуов подчеркнул, что применение минеральных удобрений является «одним из основных условий повышения плодородия почв и, как следствие, интенсификации сельского хозяйства».



«С начала года аграрии по всей стране приобрели 3,15 млн тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что на 11% или 310 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года. Накопленные ресурсы с учетом остатков составляют 3,3 млн тонн д.в.», – привел замминистра цифры.



Республику Дагестан на мероприятии представили министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов, первый заместитель главы Минсельхозпрода РД Шарип Шарипов, начальник отдела развития растениеводства и садоводства Ахмед Расулов.



Джамбулат Хатуов отметил, что в Дагестане наблюдается положительная работа в этом направлении.



Кроме того, в республике на сегодняшний день имеется достаточное количество минеральных удобрений. Реализационные цены за 1 тонну в зависимости от конкретного вида удобрений находятся в пределах от 16 тыс. рублей до 33 тыс. рублей.



Напомним, что в 2020 году в республике озимый сев предстоит провести на площади более 102 тыс. га. В настоящее время идет подготовка почвы к посеву культур. Полностью подготовлен к полевым работам машинно-тракторный парк МТС, на балансе которых имеется 60 тракторов и около 70 единиц почвообрабатывающей и посевной техники.



Также в республике имеется достаточное количество дизельного топлива. Обеспеченность собственными семенами в хозяйствах региона составляет 85%, в ближайшие дни ожидается полное покрытие потребности в качественных семенах.



В текущем году федеральное аграрное ведомство прогнозирует приобретение минеральных удобрений на уровне 4 млн тонн д.в., что на 14% выше показателя прошлого года. Это позволит обеспечить уровень внесения 52-53 кг д.в. на 1 га посевной площади в среднем по стране. Наращиванию объемов применения минеральных удобрений способствуют меры государственной поддержки, стимулирующие сельхозтоваропроизводителей к повышению продуктивности почв и росту урожайности сельхозкультур.



По итогам совещания первый замминистра поручил региональным органам управления АПК обеспечить доступность приобретения действующих веществ минеральных удобрений, в том числе за счет льготного кредитования.