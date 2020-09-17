Владимир Васильев: «Для прозрачно работающего бизнеса властью созданы все условия»

«Мы с людьми не на словах, а на деле», - заявил Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня на встрече с представителями обувной индустрии республики.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Дагестана Артём Здунов, бизнес-омбудсмен республики Мурад Далгатов, министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев, представители органов исполнительной власти, руководители обувных предприятий региона. Глава РД Владимир Васильев напомнил, что республика сегодня оказалась в непростой ситуации по рабочим местам: «Сейчас у нас зарегистрировано около 100 тысяч безработных, причем цифра в 5 раз увеличилась за короткое время. Это связано, в том числе, с беспрецедентной поддержкой со стороны Президента граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это временная мера, но она существенная». Руководитель республики заметил, что в Дагестане сегодня с одной стороны имеется высокая безработица, а с другой – есть большое количество рабочих мест, куда граждане не идут. К примеру, на сезонных работах сегодня необходимо более 12 тысяч рабочих, но люди туда не идут, потому что не созданы необходимые условия, нет трудовых отношений и т.д. В качестве примера Васильев привел тепличный комплекс в поселке Ленинкент. Здесь созданы необходимые условия для труда, заработная плата «белая», везде порядок и чистота, соответственно, и люди идут работать. Но есть другие предприятия, где все находятся в «тени», нет условий труда, соответственно, и работать туда дагестанцы не идут. Он подчеркнул, что сегодня бизнесу необходимо идти по цивилизованному пути: создавать условия для труда, работать «в белую». «Мы уже имеем определенные результаты на АЗС, где реализовали пилотный проект. Бизнес там превзошел наши ожидания: мы со своими фискальными органами повысили платежи вдвое, а они в четыре раза», - сказал Глава республики, подчеркнув при этом, что сегодня для бизнеса, работающего прозрачно, властью созданы все условия в надежде, что их примеру последуют и другие. К такой прозрачной работе руководитель Дагестана призвал и обувщиков. «Мы идем на послабления, надеясь, что бизнес выйдет из «тени» и начнет платить налоги. Налоги – это те 2 млрд рублей, которые мы потратили на водопроводы, и 500 тысяч человек стали потреблять чистую воду; это дороги, которые мы строим, Кроме того, мы нашли деньги на учителей, которые пошли работать в сельскую местность, потому что наши дети должны получить хорошее образование. Мы закупили значительное количество автобусов, чего раньше не было, и теперь у нас нет автобусов старше 10 лет. Мы стали увеличивать выплаты врачам. Все это из того, что мы с вами заработали, уважаемые», - сказал Владимир Васильев, обращаясь к представителям обувных предприятий. По такому пути, продолжил он, идет сегодня весь цивилизованный мир: создается новое производство, с которого платятся налоги. На эти налоги строятся дороги, соцобъекты, обеспечивается образование, здравоохранение. «Мы сегодня собрались для того, чтобы решить: с кем вы? Мы – с народом. Мы от разговоров о коррупции перешли к борьбе с ней, от разговоров о борьбе с теневой экономикой – перешли к действиям. И многие люди вздохнули и сегодня говорят: мы хотим работать по-честному», - заявил Васильев, подчеркнув, что «сегодня в Дагестане создается такое общество, в котором всем хочется жить». С информацией о состоянии обувной отрасли выступил министр промышленности и торговли Дагестана Батыр Эмеев. Было отмечено, что в период с января по июль 2020 года в Дагестане уже произведено 911,5 тысяч пар обуви, а в аналогичный период прошлого года было изготовлено 350,1 тысяч пар. Рост производства увеличился в 2,6 раза и до конца года планируется выйти на показатель 1,5 млн пар. Для сравнения: ведущий производитель обуви в Российской Федерации – Ростовская область – производит ежегодно порядка 1,9 млн пар обуви. В последние годы в данной отрасли занято порядка 600 субъектов предпринимательства, из которых значительная часть находилась в «серой» зоне. Статистические данные демонстрируют в первую очередь значительный рост производства, что является свидетельством выхода обувных предприятий из тени. По экспертным оценкам, в настоящее время в данной сфере в регионе неофициально трудится до 15 тысяч человек, а производство обуви составляет порядка 5 млн пар. В рамках работы по легализации трудовых отношений в этой сфере Минпромторг Дагестана совместно с производителями планирует вывести в правовое поле порядка 1000 работников до конца 2020 года. Основные производственные мощности предприятий дагестанской обувной промышленности размещены в городах Махачкала, Буйнакск и частично в Каспийске. В настоящее время продолжается процесс вхождения производителей обуви на площадки различного формата на территории республики. На ТОСЭР уже вошли шесть резидентов из сектора обувной промышленности, три из которых являются крупными действующими поставщиками российских сетевых компаний «Кари» и «Зенден», которые рассматривают возможность строительства фабрик ориентировочной стоимостью по 30 млн рублей с объемом производства 300-400 пар в день. Эмеев напомнил, что с 1 июля 2020 года вступил в силу полный запрет на продажу немаркированной обуви. В этой связи в республике ведется работа по включению производителей обуви в систему обязательной цифровой маркировки. В регионе по виду деятельности «производство обуви» осуществляет деятельность 154 компании в статусе общества с ограниченной ответственностью, а также 240 индивидуальных предпринимателей. По состоянию на 16 сентября, в системе «Честный знак» зарегистрировался 101 субъект предпринимательства, занятый в сфере производства обуви. Основная цель данного процесса - избежание махинаций и оборота нелегальных товаров. Комментируя, премьер-министр региона назвал обувную отрасль очень важной для республики. Именно этот вид производства в Дагестане может дать большое количество новых рабочих мест. «Развивая и работая с этой сферой, мы можем решать очень многие социальные задачи», - подчеркнул Здунов и остановился на имеющихся преференциях, которыми могут сегодня воспользоваться обувщики. «Мы приняли пакет антикризисных законов, и во многом он касается производителей обуви. Выпадающие доходы нашего бюджета в связи с принятием этих законов превысили два миллиарда рублей. Мы это делаем специально для того, чтобы сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места, что для республики крайне важно. Законы касаются в том числе налогов на имущество и единого налога на вмененный доход. Безусловно, важна патентная система, а также новая система налогового учета для самозанятых. Их сейчас у нас 2634 человека – это в основном вновь созданный бизнес, а не переведенный из других режимов. Сейчас необходимо обеспечить постановку всех на налоговый учет, чтобы мы могли оказывать им помощь», - пояснил премьер. Артём Здунов остановился и на еще одном важном пункте – это подготовка кадров. В качестве примера хорошего взаимодействия он привел сотрудничество с предприятием «Бофф» в части обучения специалистов в исправительных учреждениях УФСИН по РД. «Мы должны в короткие сроки развернуть подготовку специалистов, так как видим большой резерв для работы в этом направлении. В данном случае у нас есть отличный инструмент: такой, как чемпионат рабочих профессий, осуществляющий свою деятельность по всей стране. Мы выделяем на эти цели средства из республиканского бюджета и получаем софинансирование из федерального центра. Надо активно подключаться к этому, чтобы в чемпионате рабочих профессий мы были лидерами в стране. Это даст нам возможность получать средства на оборудование для образовательных учреждений и софинансирование самого обучения. Возможно, в каких-то номинациях там будут присутствовать и другие регионы, но обувь – это наш «конек», здесь мы должны быть, безусловно, первыми. Для нас это интересно и финансово. Это резерв нашего роста», - уверен Здунов. В ходе совещания выступили также представители крупных обувных фабрик Дагестана: «SERG», «ДОФ», «БОФФ» и другие. В своих выступлениях они рассказали, как обстоят дела на их предприятиях, о дальнейших планах, а также о создаваемых рабочих местах. Так, обувная фабрика «SERG» на рынке производства обуви уже 15 лет и является одним из крупных поставщиков для международной компании розничной торговли обувью «Кари». Ежегодно фабрикой производится около 150 тыс. пар обуви. В настоящее время предприятие работает над расширением своих мощностей, строится новая фабрика площадью 3 200 кв.м., что позволит нарастить объем производимой продукции до 600 тыс. пар обуви в год и создать 170 рабочих мест. Одновременно с этим начат проект по созданию промышленного производства в горных районах Дагестана. Пилотным в этом плане стало с.Кумух Лакского района, где уже подобраны площадки для реализации намеченного.