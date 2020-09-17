Фестиваль молодежных проектов «Каспийский Медиа-КИТ» стартовал в Дагестане

В форуме, который проходит с 16 по 18 сентября в Махачкале, в научно-оздоровительном комплексе «Журавли», принимают участие порядка 150 студентов дагестанских ВУЗов, имеющие отношение к журналистике и к медиа в целом, а также выпускники и учащиеся «Школы юных журналистов». Кроме того, фестиваль собрал уполномоченных членов Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минцифры РФ и других гостей, прибывших в регион из всех 8 федеральных округов. Модератором мероприятия выступил министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев, который отметил, что на площадке фестиваля встретились молодые и уже опытные журналисты. С приветственным словом к организаторам и участникам фестиваля обратился Владимир Васильев, который подчеркнул значимость работы журналистов. В первую очередь руководитель республики отметил, что задачей властей было и остается выстраивание таких отношений, когда люди мотивированы на изменения к лучшему в республике, на то, чтобы соответствующим образом занимать свое место в этом процессе. «Мы можем сейчас перейти к очень хорошему комфортному времени, которое будет обязательно вести всех к лучшему будущему», - уверен Глава РД. В свою очередь заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал об одном из самых крупных за всю историю страны инфраструктурных проектов - переход на цифровое телевидение. «Когда мы подводили итоги и сравнили сколько процентов жителей республики имеют доступ к эфирному цифровому телевидению, решили сравнить Дагестан с горной европейской страной. Это является предметом нашей общей гордости, что уровень охвата цифровым эфирным телевидением в Дагестане выше, чем в Швейцарии. Наша вторая задача заключалась в том, чтобы у нас не было ни одного человека, который бы после отключения аналогового вещания остался без телевизора. А у нас было более 17 500 семей, которые находились вне зоны гарантированного приема. У каждой из них был установлен комплект спутникового телевидения, чтобы они могли бесплатно принимать 20 каналов из эфира. Мы договорились со спутниковыми операторами: если люди проживают вне зоны цифрового эфирного охвата и покупают комплект спутникового телевидения, то 20 каналов они получают бесплатно, и они ничего не платят в качестве абонентской платы», - указал Алексей Волин, высоко оценивая работу регионального министерства в этом направлении. В рамках фестиваля заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин высоко оценил деятельность Владимира Васильева в борьбе с теневой экономикой. Он обратил особое внимание присутствующих на то, что когда в республике последние годы навели порядок в государственных финансах, то в значительной степени увеличился региональный бюджет, более того стали поступать финансовые средства из федерального центра, которые в условиях неопределенности в республику раньше не приходили. Поступление федеральных денег в регион, растущее из года в год, по мнению федерального руководителя, показатель того, что когда наводится порядок и понятны правила игры, когда видно, что республика вкладывает, приходят средства. «Четыре года назад только половина школьников имела учебники, сегодня – 100%, абсолютно зримые вещи. Это является хорошим примером, в том числе, для каждого региона – посмотреть, сопоставить, увидеть, как быстро меняется программа», - подчеркнул зам.министра, высоко оценивая деятельность Владимира Васильева на должности Главы Дагестана. В ходе мероприятия его участники обозначили наиболее интересные и яркие события, а также людей, которые олицетворяют в целом динамику развития Республики Дагестан. Говорили о борьбе с теневой экономикой, и об опыте работы с автозаправочными станциями республики. Так, Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов рассказал об опыте реализации проектов «Мой Дагестан», которые объединили исполнительные органы власти, депутатов и жителей, контролировавших качественную реализацию, в горах в том числе, про программу «Жилье инвалидам первой группы и семьям с детьми-инвалидами», которую также удается реализовывать. Не обошли стороной и тему благотворительности, в частности, применения абсолютно новых программ реабилитации больных COVID-19 на базе научно-оздоровительного комплекса «Журавли», где бесплатно прошли лечение 523 врача, 380 из которых дагестанцы, остальные специалисты из разных уголков страны. Директор комплекса поделился планами перейти в этом направлении на международный уровень. Далее участники фестиваля задали все интересующие вопросы. Студентка третьего курса юридического колледжа Российской Правовой академии Медина Захарова попросила Главу республики дать совет дагестанской молодежи. В ответном слове Владимир Васильев сказал: «Действуйте так, как действуете: напористо, энергично, ориентируясь на самые высокие стандарты во всем». Молодые люди спрашивали также останутся ли актуальными через 10 лет радио и печатные СМИ. Алексей Волин с полной уверенностью отметил, что изменится лишь формат – раньше радио было в приемнике авто, теперь же переходит в интернет. Что касается печатных СМИ, они останутся, считает спикер, так как всегда будет сегмент, который может существовать только на бумаге: премиальный сегмент, глянец, большие форматы, детские средства массовой информации. Подводя итоги общения, Владимир Васильев обратился к участникам фестиваля, пожелал плодотворной работы, успеха в реализации творческих идей и подчеркнул: «Действие власти, соответствие законам должно быть понятно широким массам окружающих. Без вас это невозможно».