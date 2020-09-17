Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие», подозреваемого в хищении более 700 тыс. рублей. Об этом сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

«По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, являясь генеральным директором указанного предприятия, в целях хищения государственных денежных средств, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги в Тляратинском районе, внес заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат», – сообщил Темирбеков.

Кроме того, по его словам, подозреваемый частично не выполнил предусмотренные сметой работы, а также документально завысил объемы и стоимость фактически выполненных дорожно-строительных работ. Тем самым он совершил хищение денежных средств на сумму более 700 тыс. рублей, чем причинил крупный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.