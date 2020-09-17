ЗАМАНА - Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Автор
17 сентября, 2020. Четверг 18:32
Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей

Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ОАО «Тляратинское дорожно-эксплуатационное предприятие», подозреваемого в хищении более 700 тыс. рублей. Об этом сообщил информагентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Расул Темирбеков.

Экс-гендиректор дорожно-эксплуатационного предприятия в Дагестане подозревается в хищении более 700 тыс. рублей
Информация

«По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, являясь генеральным директором указанного предприятия, в целях хищения государственных денежных средств, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги в Тляратинском районе, внес заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат», – сообщил Темирбеков.

Кроме того, по его словам, подозреваемый частично не выполнил предусмотренные сметой работы, а также документально завысил объемы и стоимость фактически выполненных дорожно-строительных работ. Тем самым он совершил хищение денежных средств на сумму более 700 тыс. рублей, чем причинил крупный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top