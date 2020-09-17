«По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, являясь генеральным директором указанного предприятия, в целях хищения государственных денежных средств, выделенных на реконструкцию автомобильной дороги в Тляратинском районе, внес заведомо ложные сведения в акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат», – сообщил Темирбеков.
Кроме того, по его словам, подозреваемый частично не выполнил предусмотренные сметой работы, а также документально завысил объемы и стоимость фактически выполненных дорожно-строительных работ. Тем самым он совершил хищение денежных средств на сумму более 700 тыс. рублей, чем причинил крупный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ.