Артём Здунов принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов принял участие в заседании президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию РФ под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Обсуждался ход дорожного строительства, а также меры по достижению показателей строительства дорог. В частности, речь шла о заключении государственных контрактов и кассовом исполнении по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным субъектам Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, в том числе в части сельских дорог.

Кроме того, была проанализирована проводимая работа по диагностике автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Республика Дагестан принимает участие в реализации трех федеральных проектах из четырех, входящих в нацпроект «БКАД». Общий объем финансирования соответствующих региональных проектов в 2020 году составил 1,873 млрд рублей, из которых 1 млрд 153 млн рублей – средства регионального бюджета.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» планируется приведение в нормативное состояние 84,8 км автодорог регионального значения и улично-дорожной сети г. Махачкала. Завершение всех работ в соответствии с графиками ожидается в ноябре 2020 г. Среди объектов, которые будут введены, автодороги Манас-Зеленоморск-Аэропорт, Махачкала-Буйнакск-Леваши-В.Гуниб, Мамраш – Ташкапур -Араканский. Также будет отремонтирована объездная дорога через пос. Талги. За счет экономии средств произведут ремонт ФАД Кавказ-Шамхал-Красноармейское.

Что касается улично-дорожной сети г. Махачкалы, то работы завершены на 36 улицах из 85. Процент технической готовности по остальным улицам составляет около 80 %.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» завершены работы по установке 15 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения.

Помимо прочего, в регионе реализуется и госпрограмма РД «Развитие автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан». Общий объем ее финансирования на 2020 г.-около 13 млрд руб.

Кроме того, развивается дорожная инфраструктура и в сельской местности в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».