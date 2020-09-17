ЗАМАНА - 8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

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17 сентября, 2020. Четверг 13:14
8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане

12 детей были вывезены из Сирии, 8 уже переданы родственникам в Дагестане, 4 в тяжелом состоянии находятся в московской больнице, сообщила информагентству уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

8 из 12 вывезенных из Сирии детей переданы родственникам в Дагестане
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«12 детей из Дагестана вернулись в Россию, у одного из них есть родственники в Волгоградской области. Восемь из них уже дома в Дагестане, состояние их здоровья удовлетворительное. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в московской больнице, им требуется серьезная медицинская помощь, возможно, оперативное вмешательство. Семеро из возвращенных детей в настоящее время находятся у родственников в Дагестане, еще один мальчик вместе с родными пока в Москве и вернется в республику позже», – сказала Ежова.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что с детьми ведется работа по стандартной схеме – оформляется постоянная опека, за ними закреплены специалисты – педагоги, психологи, социальные работники и в зависимости от возраста и тех потребностей, которые есть у ребенка, оказывается все необходимое сопровождение.

 

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