Представители Дагестана приняли участие во Всероссийском форуме «Выше Крыши»

Как сообщили информагентству в пресс-службе университета, форум собрал свыше двух тысяч человек из 80-ти регионов страны, в том числе три представителя республики из государственного аграрного университета, Даггосуниверситета и Дагестанского государственного технического университета. Президент России Владимир Путин поздравил участников молодежного гражданского образовательного форума с его открытием. В своем обращении российский лидер отметил, что в 2020 году программа форума насыщенна и объединяет активную и деятельную молодежь, которая хочет вносить личный вклад в развитие Санкт-Петербурга, а также предлагает новаторские подходы к решению различных проблем в социальной сфере и экономике. «В ближайшие дни участники смогут проявить себя, хорошо поработать и поделиться друг с другом интересными идеями и планами», – указывается в приветственном послании президента. Участники второго молодежного образовательного форума «Выше Крыши» в течение трех дней знакомились с последними достижениями в области экономики и техники, медиасферы и интернета, изучали значение искусства для планеты, а также как делать первые шаги в бизнесе и многое другое. Модераторами лекций, мастер-классов, дискуссий стали известные российские эксперты, предприниматели и спортсмены, которые делились с ребятами своими историями успеха. Одним из самых массовых мероприятий стал грантовый конкурс молодежных инициатив от Росмолодежи, участники которого могли претендовать на получение до полутора миллионов рублей на собственные социально значимые проекты.