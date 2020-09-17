В школах Дагестана продолжается работа по созданию условий для организации горячего питания

В Правительстве Дагестана сегодня прошло совещание по вопросам создания необходимых условий в школах республики для организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством заместителя министра просвещения России Екатерины Толстиковой.

На сегодняшний день горячим питанием в школах Дагестана обеспечены все учащиеся. Однако, условия для этого есть не во всех школах – в 150 общеобразовательных организациях республики на сегодняшний день отсутствуют пищеблоки. Горячее питание в них организовано методом подвоза. Параллельно ведутся работы по созданию необходимых условий, соответствующих нормам СанПиН.

Напомним, в августе надлежащие условия для организации бесплатного горячего питания отсутствовали в 604 школах с контингентом учащихся 1-4 классов в 68,6 тыс. детей. На сегодняшний день нарушения устранены в 454 школах.

В ходе совещания главы муниципалитетов отчитались о проводимой работе. За минувшую неделю нарушения устранили ещё три общеобразовательные организации. Работа ведётся в соответствии с утверждёнными дорожными картами. Принимаемые меры контролируются Министерством образования и науки РД во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по РД в режиме ежедневного мониторинга.