Сегодня, 16 сентября, в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Дагестан в торжественной обстановке был открыт модернизированный обувной цех.

Для официальной церемонии открытия обновленного производственного участка были приглашены Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, министр промышленности и торговли региона Батыр Эмеев, генеральный директор ООО «Бофф» Мурад Джаллаев и другие представители министерств и ведомств республики.

Объем производимой на данном участке обувной продукции в связи с модернизацией увеличился в десятки раз, настолько же выросло и количество вновь созданных рабочих мест. Сегодня мини-фабрика выпускает спецобувь для военнослужащих и других силовых структур.

Начальник УФСИН России по РД Андрей Поляков, приветствуя гостей на открытии цеха, поблагодарил всех за неравнодушное отношение к гражданам, находящимся в местах лишения свободы.

При этом глава пенитенциарного ведомства республики отметил, что УФСИН России по Республике Дагестан активно взаимодействует с органами государственной власти региона в вопросах государственной поддержки производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных.

«В истекшем периоде текущего года уголовно-исполнительная система республики заключила с федеральными органами власти, органами государственной власти республики и муниципальными образованиями контракты на общую сумму более 45 млн рублей, что позволило в разы увеличить вывод осужденных на оплачиваемые работы», - сказал Андрей Поляков.

Стоит отметить, что в последнее время спрос на производимую в учреждении продукцию растет. Это обусловлено тем, что качество товара соответствует всем предъявляемым требованиям. В частности, производство обуви расширяется благодаря добросовестным партнерским отношениям исправительной колонии № 2 с ООО «БОФФ». В результате соглашения между сторонами был осуществлен капитальный ремонт производственного цеха общей площадью 850 м2.

Для его модернизации в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» для УФСИН России по Республике Дагестан приобретено 34 единицы оборудования по производству обуви на сумму более 2,5 млн руб. и 8 единиц оборудования на безвозмездной основе было поставлено ООО «БОФФ».

После запуска в эксплуатацию на данном производственном участке будет трудоустроено 70 осужденных в одну смену, что позволит им погашать исковые обязательства, помогать родным и платить налоги в республиканский бюджет.

Ознакомившись с обновленным производством, а также заглянув и в другие цеха, расположенные на территории исправительного учреждения и выпускающие в том числе мебель, спецодежду и средства индивидуальной защиты, мусорные контейнеры, Артём Здунов прокомментировал увиденное:

«Оценку качеству и необходимости продукции дают покупатели. В данном случае это во многом государственный муниципальный заказ. За год он вырос почти в 10 раз, продукция востребована. Здесь производят столь необходимые сейчас региону баки для бытовых отходов, обувь – причем это официальное производство, и только такое имеет право на жизнь в условиях нового законодательства. Очень важно, что здесь работают с широким спектром товаров, востребованных для госзаказов при строительстве социальных учреждений. Здесь есть метало и деревообработка, хороший швейный цех, переоснащенный самым современным оборудованием. Мы будем наращивать объемы производства, помня о том, что 80 % находящихся здесь людей – дагестанцы. И когда они выйдут на свободу, то должны быть адаптированы к жизни и трудоустроены. Немаловажно в этом случае и то, что на территории учреждения находится свое профтехучилище, готовящее дипломированных специалистов. Думаю, в дальнейшем мы сделаем акцент также на возможность подготовки здесь по строительным специальностям.

В целом я доволен работой за год, но считаю, что есть большие резервы, в том числе по муниципальным закупкам. Все, что можно производить на месте, не нужно возить за тысячи километров. Работу в этом направлении продолжим», - сказал премьер-министр, обратив внимание на представителей бизнеса, вовлеченных в процесс.

«Большую роль играют те, кто заходит на производственные площадки. В данном случае мы начали работать с Буйнакской обувной фабрикой, которая провела мощнейшую модернизацию своего предприятия. Они быстро откликнулись на наши предложения и очень быстро смогли выстроить здесь технологический процесс. Во-первых, людей обучают. Ну и, кроме того, помогают решить вопрос с рабочими местами», - пояснил Здунов.

Со своей стороны Мурад Джаллаев отметил, что среди главных целей сотрудничества с УФСИН было расширение производственных мощностей предприятия и трудоустройство осужденных. «У нас сейчас работает машина, которая может производить 1200 пар в смену, нам же надо обеспечить ее заготовками. Мы планируем установить еще одну такую же машину. Тогда мы сможем производить в день в два раза больше обуви методом прямого прилива, которую не производят больше нигде в СКФО. Так что заказом этот цех будет обеспечен всегда», - подчеркнул обувщик.