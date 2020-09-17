Глава Дагестана рассказал об ограничениях в школах, вузах и муниципалитетах республики

Обозначая свою позицию, руководитель субъекта заявил: «Нам не нужно вводить дополнительные ограничения, нужно обеспечить выполнение имеющихся требований». Подчёркивая, что отношение к требованиям Роспотребнадзора не должно носить поверхностный характер, он добавил: «Сегодняшняя динамика не может нас не тревожить. В то же время мы понимаем, что сейчас у нас нет такого «девятого вала», с которым мы столкнулись вслед за Москвой. У нас тогда не было опыта, лекарств и еще много чего, сейчас всё это мы имеем. Но самое главное – у нас есть в наличии необходимые кадры, оборудование, технические возможности, лекарства. При этом мы с вами знаем, что нужно вести мониторинг ситуации, и нужно понимать, что в связи с нарушением уже существующих требований и проведением массовых мероприятий происходит инфицирование и в медицинские организации прибывают десятки людей. Вот это самое сложное». В продолжение темы Глава Дагестана напомнил, что возобновлён учебный процесс в образовательных организациях республики и пока это не приносит проблем. «Поэтому здесь сохраняем обычный режим. При этом очень внимательно смотрим за работой в школах, вузах, техникумах», – сказал Владимир Васильев, подчеркнув, что расслабляться всё же не стоит. Руководитель республики поблагодарил присутствующих на заседании в режиме ВКС руководителей, специалистов, благодаря действиям которых удалось сохранить развитие экономики: «То, что у нас работает стройка, предприятия, сельское хозяйство – это заслуга всех присутствующих. Мы обладали значительным потенциалом, который позволил потратить в два раза больше средств из республиканского бюджета, чем получили из федерального. Это мы с вами заработали. Такую работу надо продолжить, потому что нам нужно сохранить до конца года такой же потенциал». Говоря о появившихся в социальных сетях и обсуждаемых в обществе вопросах, касающихся введения карантина на территории республики, Владимир Васильев подчеркнул: «Сегодняшнее положение дел весьма непростое. Однако одномоментно, линейно принимать решения не получается. Но, двигаясь последовательно, исходя из динамики и состояния эпидемиологической ситуации, мы будем использовать административные ресурсы, работу с людьми, технические средства, весь потенциал, которым располагаем – и законодательный, и исполнительный, и, что еще важно, информационный. Так мы можем во многом контролировать ситуацию и не допускать её ухудшения». С основной информацией о ситуации по распространению коронавирусной инфекции в Дагестане выступил руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Николай Павлов. Среди причин роста заболеваемости главный санитарный врач назвал возросшую миграцию в республике, в том числе на приграничных районах. Зона отгонного животноводства, отметил Николай Павлов, также дает прирост за счет того, что посещают, в том числе, территории соседних регионов. Особое внимание он обратил на домашние и семейные очаги: часто один из членов семьи, посетивший массовое мероприятие, «приносит» вирус домой и вся семья начинает болеть. Кроме того, Павлов заявил, что ситуация в республике улучшилась в условиях строгого контроля и ограничений, однако позже, после смягчения режима, люди расслабились: большая часть перестала носить маски, соблюдать социальную дистанцию, стала посещать массовые мероприятия и так далее. Всё это в конечном счете и привело к росту заболеваемости. Резюмируя, глава Роспотребнадзора по РД отметил, что необходимости в введении дополнительных ограничений нет. В то же время к переходу на третий этап снятия ограничений Дагестан не готов, все основные показатели соответствуют второму этапу. Основная задача сегодня – неукоснительное выполнение требований и рекомендаций Роспотребнадзора, к которым многие граждане относятся недостаточно серьёзно. Полностью поддержал эту позицию и министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. В этой связи Владимир Васильев обратился к главам муниципалитетов: «Мы должны наши ресурсы сфокусировать на тех процессах, которые сегодня наиболее опасны. Нам не нужно вводить дополнительные ограничения, надо обеспечить то, что есть. Но при этом мы должны их включать там, где это нужно. Там, где нормальная ситуация, – надо держать на контроле, а там, где обстановка вызывает тревогу и беспокойство, – нужно выложиться по полной программе: средства индивидуальной защиты, санитарная обработка, и дистанцирование. Только вы на местах можете определить, как лучше поступить». О том, какая помощь оказывается больным в учреждениях здравоохранения, доложил руководитель Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов. Тему принимаемых муниципальными образованиями республики мер по недопущению распространения коронавируса раскрыли руководители ряда городов и районов – глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов, заместитель главы Ногайского района Баймагомед Ярлыкапов, мэр Махачкалы Салман Дадаев. Каждый из них дал подробный расклад по ситуации на подведомственных им территориях. Комментируя услышанное, Владимир Васильев призвал показать всю ту работу, которая проводится совместными усилиями органов власти, духовенства, врачей ради защиты здоровья людей. Особое внимание, по его мнению, следует уделить показу тематических социальных роликов и другим профилактическим мероприятиям. На полученный из-за распространения инфекции горький опыт, уверен руководитель региона, надо опираться и использовать его в профилактической работе. Единогласным оказалось мнение глав муниципалитетов относительно функционирования банкетных залов. Поводом стало то, что именно из-за участия в массовых торжественных мероприятиях многих людей коснулся коронавирус. Что касается ситуации в Махачкале, Салман Дадаев озвучил возможность отзыва разрешения на осуществление деятельности предприятиями этой категории в связи с тем, что многие владельцы лишь формально соблюдают требования Роспотребнадзора, которые были обозначены в рамках второго этапа снятия ограничений. Тем не менее, Владимир Васильев призвал повременить с этим вопросом и дать возможность исправить ситуацию, чтобы люди могли сохранить свои рабочие места, а бизнес – позиции. В числе предложений – уменьшение количества посадочных мест, проведение мероприятий на открытых территориях, а также – составление публичного договора, в котором будут прописаны обязательства и ответственность за их несоблюдение. Подобный меморандум о гарантиях, заверил мэр столицы, будет принят. А в случае появления в будущем фактов заражения коронавирусом людей во время свадеб деятельность этих банкетных залов будет приостановлена. Со своей стороны Председатель Правительства РД Артём Здунов призвал владельцев банкетных залов создать саморегулируемую организацию, с помощью которой они смогут друг другу помогать и контролировать, выполняются ли всеми членами сообщества требования. Эту идею поддержал и Глава Дагестана, который привёл в пример ассоциацию владельцев АЗС, которые вышли в правовое поле. Как отметил Владимир Васильев, это замечательная возможность заработать хорошую репутацию. При этом он выразил готовность создавать для бизнеса комфортные условия, но взамен требуется ответственное отношение к жизни и здоровью граждан. Про обеспечение потребности в средствах индивидуальной защиты в своём выступлении сказал министр промышленности и торговли республики Батыр Эмеев. Республикой налажено производство по ряду основных позиций СИЗ в промышленных масштабах, что позволит полностью покрыть потребности региона. В частности, защитные халаты и комбинезоны производятся в количестве 5000 штук в день, маски и бахилы – по 30 тысяч в день. «Также налажено производство дезинфицирующих средств – более 20 тысяч тонн в день. Говорится о производстве в одну смену, при необходимости это количество можно увеличить в три раза. Промышленными предприятиями республики налажено производство медицинских кроватей – более 250 штук в сутки. Для подвода кислорода к койкам налажен выпуск кислородных вентилей, которые являются дефицитной продукцией в стране, также заводы готовы удовлетворять потребность в медицинском кислороде. Относительно обеспечения учреждений Минздрава мягким и твердым инвентарем – промышленные предприятия республики способны удовлетворить потребность в нём в полном объеме», – проинформировал министр. Заслушав информацию, Владимир Васильев рекомендовал всем главам МР и ГО держать на контроле вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты. Не обошли стороной и вопросы функционирования пункта временного проживания и питания для граждан Азербайджанской Республики, развернутого МЧС России. Прояснил ситуацию министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов. Как отмечалось, ежедневно проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий. Во взаимодействии с АР еженедельно по вторникам организуется отправка иностранных граждан через государственную границу, в том числе 15 сентября – 400 человек, из них 175 с пункта временного проживания. Всего на родину убыли 3987 иностранных граждан. На сегодняшний день в палаточном лагере размещены 360 человек, среди них 40 женщин и 7 детей. С учётом того, что в конце сентября ожидается понижение температуры воздуха, Нариман Казимагамедов назвал целесообразным размещение ожидающих на границе граждан Азербайджана в стационарных объектах. Поблагодарив за проводимую работу, которая позволила избежать возникновения очагов заражения, руководитель региона поручил премьер-министру РД взять данный вопрос на контроль. Подытоживая, Владимир Васильев отметил: «У нас есть возможность делать шаги на святом пути оказания помощи дагестанцам в части сохранения их здоровья и близких. Мы договорились, что ужесточения ограничительных мер нет и не будет пока. Но будет контроль за тем, как выполняются требования второго этапа снятия ограничений. Будем оценивать практики: прогрессивные, эффективные, успешные. При этом прошу всех быть готовыми к тому, что придётся отвечать за то, что делается и как это сказывается на обстановке».