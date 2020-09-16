ЗАМАНА - Шихсаидов подверг критике санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

Шихсаидов подверг критике санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

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16 сентября, 2020. Среда 23:45
Шихсаидов подверг критике санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

Сегодня, 16 сентября, в Народном Собрании Дагестана прошло заседание, в рамках которого Президиум НС РД утвердил предварительную повестку дня очередной сессии парламента республики. Как сообщается на сайте НС РД, мероприятие прошло под руководством Хизри Шихсаидова.

Шихсаидов подверг критике санитарное состояние Махачкалы и Каспийска
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В ходе заседания Председатель Народного Собрания Дагестана подверг критике санитарную обстановку в столице республики, а также в Каспийске.

«В Махачкале главы меняются, а мусор остается. Пока руководители выясняют отношения и решают, кто за что отвечает, страдают простые люди. Такая же картина и с бродячими собаками: до сих пор не решен этот вопрос…», — приводит слова спикера дагестанского парламента пресс-служба НС региона.

Как отметил Хизри Шихсаидов, набережная в Каспийске находится в безобразном состоянии. По его словам дело дошло до того, что не убирают мусор, везде темно и т.д.

«Непонятно куда смотрит местная власть», — отметил спикер парламента Дагестана.

В рамках заседания Председатель НС РД поручил профильному Комитету проанализировать санитарную ситуацию в Махачкале и Каспийске.

Подробнее о работе заседания можно прочитать на официальном сайте Народного Собрания республики.

 

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