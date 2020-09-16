Шихсаидов подверг критике санитарное состояние Махачкалы и Каспийска

Сегодня, 16 сентября, в Народном Собрании Дагестана прошло заседание, в рамках которого Президиум НС РД утвердил предварительную повестку дня очередной сессии парламента республики. Как сообщается на сайте НС РД, мероприятие прошло под руководством Хизри Шихсаидова.

В ходе заседания Председатель Народного Собрания Дагестана подверг критике санитарную обстановку в столице республики, а также в Каспийске.

«В Махачкале главы меняются, а мусор остается. Пока руководители выясняют отношения и решают, кто за что отвечает, страдают простые люди. Такая же картина и с бродячими собаками: до сих пор не решен этот вопрос…», — приводит слова спикера дагестанского парламента пресс-служба НС региона.

Как отметил Хизри Шихсаидов, набережная в Каспийске находится в безобразном состоянии. По его словам дело дошло до того, что не убирают мусор, везде темно и т.д.

«Непонятно куда смотрит местная власть», — отметил спикер парламента Дагестана.

В рамках заседания Председатель НС РД поручил профильному Комитету проанализировать санитарную ситуацию в Махачкале и Каспийске.

Подробнее о работе заседания можно прочитать на официальном сайте Народного Собрания республики.