В Махачкале обсудили программу реабилитации врачей после перенесенного COVID-19

В мероприятии приняли участие гендиректор НОК «Журавли» Магомед Магомедов, куратор проекта «Слава врачам» Алибек Алиев, главврач РКБ скорой медпомощи Магомед Иманалиев и медработник, которая прошла курс реабилитации на базе НОК «Журавли» Лейла Хабибулаева. В ходе пресс-конференции было отмечено, что руководители высшего эшелона власти и главы ведомств и организаций, общественные деятели, работники образования и здравоохранения регулярно встречаются с журналистами и рассказывают о работе, которую ведет их ведомство по борьбе и профилактике COVID-19. По словам гендиректора НОК «Журавли» Магомеда Магомедова, идея организовать проект «Слава врачам» принадлежит его маме, которая настояла на помощи врачам, работающим в «красных» зонах. В свою очередь, Алибек Алиев заметил, что главной проблемой в мире на сегодняшний день является пандемия коронавирусной инфекции. «Борьба с коронавирусом идет на всех уровнях. Ученые изобретают вакцины, лекарства, новые методы лечения. Однако мало кто подумал о реабилитации больных, перенесших это заболевание, и врачах, которые работали в “красной” зоне. Мы сегодня боимся даже поздороваться за руку, а медработники шли к больным, зная, что могут заразиться и остаться инвалидами или умереть. Это настоящие герои нашего времени. Мы ищем врача, когда нам больно, когда мы болеем, а в другое время мы о них забываем», – сказал Алиев. Он также добавил, что идею создания реабилитационного центра для медработников поддержал Глава Дагестана Владимир Васильев. Главврач РКБ СМП Магомед Иманалиев отметил важность данной инициативы. Он проинформировал участников встречи, что, как только стало известно об организации данной акции, министр здравоохранения республики дал указание руководителям медучреждений оказать всестороннюю поддержку в проведении мероприятий. Иманалиев выразил уверенность, что эта акция перейдет из локальной и узконаправленной в международную. «Сегодня мы принимаем пациентов с осложнениями после ковидной инфекции. Многие нуждаются в реабилитации. Хочу отметить высокий уровень организации реабилитации на базе НОК “Журавли”. Я могу гордиться, что Магомед Магомедов взял на себя эту акцию, а необходимость в реабилитации после перенесенного заболевания очевидна», – сказал главврач. Затем медработник РКБ СМП Лейла Хабибулаева, работавшая в «красной» зоне, рассказала, что многие дежурившие врачи переболели коронавирусом. «Все это повлияло не только на физическое, но и на психологическое здоровье врачей, медсестер и санитаров. А ведь нам нужно работать и дальше, лечить людей. Но нам повезло, и мы прошли курс реабилитации в НОК “Журавли”», – отметила она. В завершение пресс-конференции участники встречи ответили на интересующие журналистов вопросы.