ЗАМАНА - Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям кооперировать свою продукцию в субъекты России

Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям кооперировать свою продукцию в субъекты России

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16 сентября, 2020. Среда 17:56
Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям кооперировать свою продукцию в субъекты России

Сегодня, 16 сентября, министр промышленности и торговли Республики Дагестан Батыр Эмеев провел встречу с торговыми представителями Дагестана в ЦФО и Волгоградской области. 

Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям кооперировать свою продукцию в субъекты России
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 Стороны обсудили вопросы установления кооперационных связей между хозяйствующими субъектами республики и регионов центрального федерального округа и Волгоградской области, а также поставок продукции дагестанских товаропроизводителей в субъекты России.

 

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо развивать новые производственные технологии по самым разным направлениям, а также искать пути решения по наращиванию объемов экспорта.

 

«Минпромторг Дагестана сегодня нацелен на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, расширение кооперационных связей между промышленными предприятиями и импортозамещение», - подчеркнул министр Батыр Эмеев. 

 

Отметим, что торгпредства Республики Дагестан в регионах страны являются площадкой, призванной демонстрировать продовольственный и промышленный потенциал республики. Помимо прочего, они активно проводят маркетинговую политику, оказывают содействие в продвижении на межрегиональный рынок, а также в привлечении инвестиций в регион.

 

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