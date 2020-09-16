Стороны обсудили вопросы установления кооперационных связей между хозяйствующими субъектами республики и регионов центрального федерального округа и Волгоградской области, а также поставок продукции дагестанских товаропроизводителей в субъекты России.
Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо развивать новые производственные технологии по самым разным направлениям, а также искать пути решения по наращиванию объемов экспорта.
«Минпромторг Дагестана сегодня нацелен на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, расширение кооперационных связей между промышленными предприятиями и импортозамещение», - подчеркнул министр Батыр Эмеев.
Отметим, что торгпредства Республики Дагестан в регионах страны являются площадкой, призванной демонстрировать продовольственный и промышленный потенциал республики. Помимо прочего, они активно проводят маркетинговую политику, оказывают содействие в продвижении на межрегиональный рынок, а также в привлечении инвестиций в регион.