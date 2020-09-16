Минпромторг Дагестана поможет дагестанским товаропроизводителям кооперировать свою продукцию в субъекты России

Сегодня, 16 сентября, министр промышленности и торговли Республики Дагестан Батыр Эмеев провел встречу с торговыми представителями Дагестана в ЦФО и Волгоградской области.

Стороны обсудили вопросы установления кооперационных связей между хозяйствующими субъектами республики и регионов центрального федерального округа и Волгоградской области, а также поставок продукции дагестанских товаропроизводителей в субъекты России.

Участники встречи сошлись во мнении, что необходимо развивать новые производственные технологии по самым разным направлениям, а также искать пути решения по наращиванию объемов экспорта.

«Минпромторг Дагестана сегодня нацелен на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса, расширение кооперационных связей между промышленными предприятиями и импортозамещение», - подчеркнул министр Батыр Эмеев.

Отметим, что торгпредства Республики Дагестан в регионах страны являются площадкой, призванной демонстрировать продовольственный и промышленный потенциал республики. Помимо прочего, они активно проводят маркетинговую политику, оказывают содействие в продвижении на межрегиональный рынок, а также в привлечении инвестиций в регион.