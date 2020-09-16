ЗАМАНА - Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

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16 сентября, 2020. Среда 17:49
Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса

Власти Махачкалы решили закрыть банкетные залы из-за роста числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Такое решение было принято на заседание оперативного штаба.

Банкетные залы закроют в Махачкале из-за коронавируса
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На несоблюдение общепитами предписаний Роспотребнадзора посетовал начальник Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Хаджимурад Исрапилов.

«Базовым условием является систематическая термометрия персонала и регулярное проветривание помещений, но 80% коммерческих объектов не соблюдают эти требования», – сообщил Исрапилов.

Следом о проделанных мероприятиях отчитался начальник Управления торговли, потребительского рынка и услуг Алибулат Магомедов, который заявил, что предприниматели не соблюдают требования.

Глава города Салман Дадаев обратил внимание на неэффективный подход к делу, а также отсутствие должного внимания.

Градоначальник отметил рост заболеваемости среди населения.

«22% заболевших ранее посещали банкетные залы и соболезнования», – заявил Дадаев.

Для предотвращения роста заболевших, власти решили ограничить работу банкетных залов.

Кроме этого, власти обратили внимание на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте.

 

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