На несоблюдение общепитами предписаний Роспотребнадзора посетовал начальник Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей Хаджимурад Исрапилов.
«Базовым условием является систематическая термометрия персонала и регулярное проветривание помещений, но 80% коммерческих объектов не соблюдают эти требования», – сообщил Исрапилов.
Следом о проделанных мероприятиях отчитался начальник Управления торговли, потребительского рынка и услуг Алибулат Магомедов, который заявил, что предприниматели не соблюдают требования.
Глава города Салман Дадаев обратил внимание на неэффективный подход к делу, а также отсутствие должного внимания.
Градоначальник отметил рост заболеваемости среди населения.
«22% заболевших ранее посещали банкетные залы и соболезнования», – заявил Дадаев.
Для предотвращения роста заболевших, власти решили ограничить работу банкетных залов.
Кроме этого, власти обратили внимание на несоблюдение масочного режима в общественном транспорте.