ЗАМАНА - Бронзовым призером Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход» стала конкурсантка из Дагестана

Бронзовым призером Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход» стала конкурсантка из Дагестана

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16 сентября, 2020. Среда 17:42

Бронзовым призером Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход» стала конкурсантка из Дагестана, учащаяся школы №60 г.Махачкалы Наида Асадуллаева. Она показала лучшие результаты в региональном этапе соревнований и вышла в Финал.

Бронзовым призером Финала VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в компетенции «Медицинский и социальный уход» стала конкурсантка из Дагестана
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Подготовкой Наиды к чемпионату занималась преподаватель Медицинского колледжа ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России Мадина Зубаировна Нурутдинова, которая является экспертом в данной компетенции.

В этом году, на данном этапе конкурсных соревнований, уже двое участников из Республики Дагестан заняли призовые места в Финале Worldskills Russia. Дагестан превзошел показатели прошлого года по участию в чемпионате и количеству занятых призовых мест.

Поздравляем Наиду Асадуллаеву и эксперта по компетенции «Медицинский и социальный уход» Нурутдинову Мадину Зубаировну с победой на чемпионате Worldskills Russia 2020.

 

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