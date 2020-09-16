Всероссийский проект по поиску инновационных проектов

В сентябре 2020 года на площадке http://startupexpedition.ru/ стартует прием заявок на Всероссийский конкурс «Стартап экспедиция Б8». Мероприятие призвано поддержать в регионах России перспективные инновационные проекты, направленные решение технологических задач коупных компаний . К участию в конкурсе приглашаются стартапы, малые и средние инновационные компании с MVP и продажами, команды ученых и специалистов с MVP, зрелые технологические компании и предприятия.

Участие в данном мероприятии предоставит технологическим компаниям следующие возможности:

- возможность внедрить свое решение в компаниях

- экспертизу и консультации экспертов;

- содействие в получении финансовых и нефинансовых мер поддержки;

- прямой выход на федеральные и региональные институты развития;

- приглашение в акселератор B8 с возможностью получения до 2 млн. рублей на развитие проекта;

- предложения о сотрудничестве с госорганами и крупными компаниями ДФО и РФ;

- освещение проектов в СМИ.

Лучшие проекты, отобранные в ходе «Стартап Экспедиции Б8», запустят свои проекты на базе компаний Партнеров. В 2020 году официальными партнерами (далее-Партнеры) «Стартап экспедиции Б8» выступают такие компании, как АК «АЛРОСА», международная компания «inDriver», и другие крупные промышленные, телекоммуникационные компании. Под технологические задачи Партнеров будут сформированы отдельные треки (направления), на которые будет объявлен набор заявок со всей России. Сформированная команда профессиональных экспертов с участием представителей Партнеров произведет отбор наилучших решений и команд. Питчинг команд позволит отобрать победителя, с которым Партнер экспедиции может достигнуть взаимовыгодной договорённости о внедрении решения.

Основным организатором мероприятия выступает Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия)). Миссия «Стартап экспедиции Б8» - создание "новой" экономики, основанной на бизнесе, драйвером развития которого являются инновации.

Заявки на участие принимаются на сайте http://startupexpedition.ru/ до «30» сентября ( сроки могут быть изменены, информация на сайте) Отобранные проекты с 15 октября до 30 ноября пройдут очный отбор (онлайн).

Стартап экспедиция Б8 - возможность найти лучшее решение среди многих!

Справочная информация: Первая «Стартап Экспедиция» прошла в сентябре 2019 года и собрала более 700 участников со всего Дальнего Востока. Стартап экспедиция 2019 года была проведена в очном формате во всех 11 столицах регионов Дальнего Востока, были заслушаны около 100 инновационных проектов из разных сфер, выбраны 12 победителей. Финал конкурса стартапов был проведен в городе Москва, где был определён финалист - компания Айгер – разработчик конструктора сайта, основанного на использовании искусственного интеллекта. 10 проектов были приглашены в «Акселератор B8».