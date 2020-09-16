Артём Здунов на форуме «Машук-2020» встретился с дагестанской молодежной делегацией

В ходе встречи, прошедшей на платформе форума, участники офлайн-смены, а их 39, представили главе дагестанского кабинета министров свои проекты, поделились с ним планами на будущее, обсудили возможную поддержку со стороны Правительства в процессе их реализации.

Молодые и активные дагестанцы благодарили руководство региона за внимание и работу, которая проводится в сфере молодежной политики, благодаря которой, по их словам, удается занимать лидирующие позиции во Всероссийских, Северо-Кавказских и региональных конкурсных мероприятиях. При этом юноши и девушки обратились с призывом к диалогу с властью на равных, который поможет молодым людям расти и развиваться, приносить пользу республике.

«Давайте договоримся, что мы примем участие в этом диалоге и не только я. Что касается Открытого молодежного правительства, то мне очень интересен этот проект с точки зрения творчества, с точки зрения того, как его можно применить. Можно сделать совещательный орган, а можно и управленческий. Я был удивлен, что большое количество членов ОМП работали в «красной зоне», развозили продукты, то есть управляли ситуацией», - дал оценку одному из проектов Артём Здунов.

Интересным назвал премьер-министр предложение по развитию на различных образовательных площадках такого направления, как мобильная видеосъемка. Один из участников уже выиграл грант на реализацию проекта по созданию специальной школы и обратился к руководителю кабмина за поддержкой в части популяризации этого вида деятельности.

Кроме того, отвечая на вопрос, связанный с проектом по профориентации и трудоустройству воспитанников детских домов, Артём Здунов согласился, что заниматься этой целевой группой, конечно же, очень важно. При этом он призвал обратить особое внимание на строительные специальности. «Если вы этим займетесь, мы сделаем это вместе с вами», - заверил премьер.

Среди вопросов, обращенных молодежью к Артёму Здунову, был и такой: «Если отмотать время назад, какой самый главный совет Вы бы дали человеку нашего возраста?».

Премьер ответил: «Максимально получайте информацию и занимайтесь тем, к чему лежит сердце. Становитесь лучше, развивайтесь, любите свой регион и рассказывайте о нем другим!».