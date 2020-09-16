Артём Здунов ознакомился с молодежными проектами на форуме «Машук-2020»

До начала церемонии официального открытия офлайн-смены руководители органов власти северокавказского округа экскурсионно прошлись по территории молодёжного форума, в том числе посетив палаточный лагерь, VR-лабораторию, веревочный городок и ярмарку проектов форума, где разместились 7 шатров от каждого региона.

Так, Республика Дагестан представила проект под названием «Туристическая школа «Горизонт», который уже второй год подряд признается одним из лучших на форуме. Направлен он на развитие экстремального спортивного туризма путем проведения классического пешеходного туризма и альпинизма. По этим направлениям инициаторами проекта проводятся мастер-классы и тренировки. За время реализации в процесс было вовлечено около 6 тысяч человек. И, как рассказывают организаторы школы, ребята приходят в нее с нулевыми знаниями, а в течение года становятся специалистами, которые в дальнейшем участвуют в том числе и во Всероссийских соревнованиях. Более того, 4 человека, подготовленных школой, трудоустроены в МЧС республики в качестве аттестованных спасателей.

Артём Здунов, ознакомившись с проектом, поинтересовался практическим применением получаемых в школе знаний и умений, а также тем, где отрабатываются навыки. По словам руководителя школы Руслана Рамазанова, в настоящее время специалисты по альпинизму и ориентированию проходят подготовку в горах Табасаранского района, но в дальнейшем планируется расширить географию.

Отметим, в рамках IV офлайн-смены «Лидеры Развития» 300 участников форума пройдут образовательную программу по 5 трекам: «Цифровое управление», «Цифровой бизнес», «Цифровой университет», «Цифровой человек» и «Цифровая среда».

Среди лучших машуковцев в этом году и 39 представителей дагестанской молодежи.

При этом все участники четвёртой смены представляют только регионы Северо-Кавказского федерального округа. Такое решение было принято дирекцией в связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Роспотребнадзора.