В Дагестане намечено строительство 200 га высокотехнологичных теплиц

В понедельник, 14 сентября, вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с инвесторами, в рамках которой были обговорены вопросы, связанные с отводом земель и организацией инфраструктуры под строительство крупного тепличного комплекса в регионе.

В частности, с министром сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагиром Гусейновым, учредителем агропромышленного холдинга «ЭКО-Культура» Андреем Петренко и руководителем проекта «Строительство тепличного комплекса» Евгением Федюкиным обсуждены перспективы появления в республике самого современного тепличного хозяйства площадью 200 га.

Крупный инвестиционный проект будет реализован в четыре этапа, каждый по 50 га с общим бюджетом до 30 млрд рублей. За это время в целом планируется создать свыше 3 тысяч рабочих мест.

Напомним, что АПХ «ЭКО-Культура» - признанный лидер по производству экологически чистых овощей защищенного грунта в России с самой большой площадью теплиц в стране – более 300 гектаров, причем в разных регионах страны.

Дагестан привлекателен для инвестора в силу значительного числа солнечных дней, теплого климата, что заметно снижает затраты на энергоносители, а также наличия достаточной рабочей силы.

Абдулмуслим Абдулмуслимов признал значимость масштабного проекта для социально-экономического развития региона и выразил намерение оказать всю необходимую поддержку в его реализации. Он поручил курирующим руководителям проработать совместно с муниципальными образованиями вопросы формирования земельных участков, изучения обеспеченности инфраструктурой и других сопряженных с реализацией проекта задач.