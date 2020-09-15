ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем единства народов республики

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем единства народов республики

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15 сентября, 2020. Вторник 09:58
Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем единства народов республики

Глава РД Владимир Васильев поздравил жителей республики с Днем единства народов Дагестана.

Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем единства народов республики
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"Этот праздник олицетворяет дружбу народов Страны гор, их общность, определившую историческое прошлое и грядущее будущее. И на полях сражений, и в мирном труде не раз доказано, что единство власти и общества – основа побед и процветания народа и каждого человека.

И сегодня единство народов Дагестана и России в противостоянии новой коронавирусной инфекции позволило не только остановить пандемию, но и создать первую в мире противовирусную вакцину.
Это не только пример самопожертвования врачей, волонтеров, меценатов и предпринимателей, но и устремленная в будущее энергия жертвенного преодоления обществом не виданной ранее смертельной угрозы. Память об этом даст силы нашим детям, внукам и правнукам преодолевать вызовы и испытания будущих времен.

Большое спасибо всем дагестанцам за созидательный труд, высокую ответственность перед республикой и многонациональным народом.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия",- говорится в поздравлении.

 

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