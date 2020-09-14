В Общественной палате Дагестана подвели итоги Единого дня голосования

Председатель ОП РД Абдулмуьмин Ибрагимов подвел итоги работы общественной организации и коротко рассказал обо всех сигналах, которые поступили на сайт нарушений Общественной палаты в период выборной кампании. Он отметил, что всего таких сигналов было пять. «По большому счету все эти нарушения незначительные, это упущения работников участковых комиссий, которые просто не учли те или иные моменты», – подчеркнул Ибрагимов. К примеру, ситуация в селении Герга Каякентского района, которая получила бурный отклик во всех социальных сетях. Здесь к голосованию был допущен уроженец данного села, который прописан в другом регионе. В итоге его бюллетень аннулировали, а члена избирательной комиссии, который предоставил ему бюллетень, отстранили от работы. «Процесс, конечно, не из ряда вон выходящий, но такое небольшое нарушение могло обернуться в большую проблему. Повезло, что вопрос решили своевременно», – сказал председатель ОП. Вторая ситуация произошла в Кировском районе Махачкалы на участке № 1019. Здесь наблюдатель заметил постороннего человека на избирательном участке и хотел написать жалобу, но ему не дали это сделать. «Можно было просто попросить этого человека покинуть помещение и проблема на этом решилась бы. Такая проблема не стоит того, чтобы рассматривать ее как нарушение», – прокомментировал выступающий. На том же участке зафиксирован еще один случай, когда члену избирательной комиссии было отказано в праве подписи для запечатывания сейф-пакета. Были приняты объяснительные у участников инцидента и вопрос был решен. Представитель партии ЛДПР подал жалобу, что на избирательный участок в Кизляре приехали военные без местной прописки. В справке военного учреждения, где они служат, сказано, что они имеют право голоса, так как зарегистрированы по месту дислокации. Последний инцидент оказался более серьезным, на сайт поступила жалоба о массовом вбросе бюллетеней. На место была отправлена комиссия для разъяснения обстоятельств. Как выяснилось, такой ситуации вовсе не было, а фейковая информация была отправлена анонимным человеком. Абдулмуъмин Ибрагимов отметил, что хоть нарушения незначительные, но они были рассмотрены и отработаны, но в случае если окажутся несогласные с принятым решением, то они имеют право подать жалобу, вплоть до судебного разбирательства. По его словам, причиной такого благоприятного исхода является масштабная работа, проведенная до начала выборов. В предыдущие годы «разбор полетов» проводили после завершения голосования, но в этом году Общественная палата провела заблаговременно круглый стол, прямая трансляция его хода осуществлялась в социальных сетях. Ибрагимов также подчеркнул, что проведение выборов в течение трех дней дало право избирателям исполнить свой гражданский долг и тем самым не дать сфальсифицировать результаты голосования.