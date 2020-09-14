На озере Ак-Гёль состоялся запуск уникальной плавучей солнечно-аэрационной системы

Аэрация воды позволяет увеличить процентное соотношение кислорода, что положительно скажется на биоте и позволит сохранить озерную экосистему. Авторами разработки солнечно-аэрационного острова выступила группа дагестанских инженеров и экологов компании «EcoEnergy» в партнерстве с компаниями «ХелиоРЭК» (разработчик и производитель понтонов для солнечных электростанций) и «Солар Системс» (производитель и девелопер проектов солнечной энергетики). Проект реализован инжиниринговыми компаниями в качестве меры экологической ответственности и практического вклада в устойчивое развитие. Организационной поддержкой реализации проекта занимается «Корпорации развития Дагестана». В процессе создания первого в своём роде проекта в России от инженеров потребовалось применение принципиально новых решений: аэраторы приводятся в действие благодаря автономной солнечной генерации, мощностью 7 кВт, размещенной на плавучем острове, а «умная технология управления» позволяет управлять системой с телефона. В ходе работы проекта научными организациями будет проводится постоянный мониторинг ситуации в акватории. Исходя из динамики изменения показателей воды будет возможно дооснащение острова дополнительными механизмами аэрации и очистки водоема. Процесс аэрации воды позволяет решить одну из важных проблем озера – недостаток кислорода в воде, который пагубно сказывается на экосистеме озера. Механизм аэрации воды наряду с поступлением в озеро чистой воды, а также со снижением поступления загрязненных вод и отходов поможет нам сохранить Ак-Гель для будущих поколений. «Судьба озера Ак-Гёль беспокоит многих. С момента создания движения #ГородНаш мы боремся с хаотичной застройкой его берегов, с незаконными захватами земли вокруг озера и на самой его акватории. Запуск плавающей солнечно-аэрационной системы, которая будет аэрировать воду озера, насыщать её кислородом – это первый реальный шаг, сделанный в сторону спасения озера. Я знаю, что есть организации, которые в ближайшее время отведут канализационные стоки от его берегов и подведут недостающую озеру воду. Я верю, что озеру вернут статус природоохранной зоны и запретят любое строительство у берегов и в ближайшем будущем берег озера станет излюбленным зеленым местом для прогулок и отдыха махачкалинцев». – прокомментировал член союза писателей России Саид Ниналалов. «Проект создания плавучей системы аэрации объединил несколько компаний из разных регионов страны, которые включились в решение проблем Ак-Геля с применением современных технологий и вместе сумели реализовать инновационный проект. Еще предстоит большая работа по комплексной экологической реабилитации озера. И этот пример объединения компаний подчеркивает эффективность консолидации усилий для спасения озера». — сказал руководитель Корпорации развития Дагестан Артур Алибеков. АО «Корпорация развития Дагестана» благодарит компании «EcoEnergy», «ХелиоРЭК», «Солар Системс», а также Росрыболовство за помощь в реализации проекта и приветствует любую инициативу, направленную на реализацию принципов устойчивого развития Республики Дагестан.