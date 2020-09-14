Более 50 дагестанцев приняли участие в республиканском веломарафоне

13 сентября в Дагестане прошел республиканский веломарафон, участниками которого стали более 50 любителей велоспорта. В частности, в мероприятии приняли участие представители дагестанских велоклубов «Leki Belidji», «Дагвело», «Ново Мака», «Bike Band», «Dag_team_travel» и другие.

Веломарафон стартовал в поселке Белиджи Дербентского района, где собрались участники мероприятия, и продолжился по маршруту: экраноплан «Лунь» - крепость Нарын-кала - Самурский лес». Общая дистанция марафона составила 200 км.

«Веломарафон проходит в республике уже второй год подряд для повышения мотивации молодежи к занятиям спортом и организации их досуга. Конечно, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции нам пришлось ограничить количество участников марафона, хотя желающих было очень много. Надеюсь, что в следующем году мы сможем провести его масштабнее», - рассказал начальник отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Фарман Меликов, добавив, что подобные мероприятия в дальнейшем будут проводиться и в других районах Дагестана.

Также с приветственным словом выступил руководитель велоклуба «Leki Belidji» Радик Апаев.

По итогам мероприятия было выявлено по пять победителей и призеров, которые получили денежные сертификаты на 10 000, 6 000 и 3 000 рублей. Стоит отметить, что единственная девушка, принимавшая участие в веломарафоне, также вошла в пятерку победителей. Список победителей представлен в прикрепленном ниже файле.

Добавим, что организаторами республиканского веломарафона выступили Министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с Велоклубом Leki Belidji. Партнеры мероприятия – Ассоциация общественных организаций «Патриоты» и ФП «Трезвая Россия».