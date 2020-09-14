Открытый чемпионат Дагестана по Workout прошел в Дербенте

В воскресенье, 13 сентября, на территории гостиничного комплекса «Алые паруса» города Дербент прошел VI Открытый чемпионат Дагестана по Workout. Его участниками стали более 50 спортсменов из Дагестана, Ставрополя, Краснодара, Северной Осетии и Ингушетии.

В торжественном открытии чемпионата приняли участие начальник отдела профилактических программ и проектов Министерства по делам молодежи Республики Дагестан Фарман Меликов, начальник отдела молодежной политики и спорта города Дербент Хочбар Баркаев. Президент Федерации Воркаута РД Саид Маллаев и руководитель Союза Молодежи Южного Дагестана Равидин Абдурагимов.

С приветственным словом на мероприятии к собравшимся обратился Фарман Меликов, который анонсировал возможность проведения окружного чемпионата по воркаут в следующем году.

«Я очень рад вновь приветствовать всех участников и гостей мероприятия: добро пожаловать в нашу гостеприимную республику, на берег мудрого Каспия. Благодаря вам, целеустремленным и спортивным молодым людям, на наших соревнованиях всегда царит неповторимая атмосфера», - отметил Меликов.

После чего он поблагодарил президента Федерации Воркаута РД Саида Маллаева за сотрудничество и поделился совместными планами о проведении окружного чемпионата в следующем году.

Чемпионат Дагестана по Workout проходил в три этапа по двум номинациям: «Воркаут Батлы» и «Силовое троеборье», в которых спортсмены соревновались в упражнениях на статику и динамику, подтягивании на брусьях, турниках и многом другом.

По итогам пройденных состязаний в номинации «Силовое троеборье» победителем стал Ахмед Амхадов (Республика Ингушетия), 2 место занял Султан Омаров (с. Гергебиль) и 3 – Тигран Агамирзоев (г. Дагестанские Огни). В номинации «Воркаут Батлы» лучшим был признан Рамазан Гайдаров (г. Махачкала), а 2 и 3 ступени пьедестала заняли Курбан Гасанов (г. Каспийск) и Никита Санглибаев (г. Ставрополь). Победители и призеры получили денежные призы в размере 20 000, 15 000 и 10 000 рублей от Минмолодежи РД.

«Воркаутом занимаюсь уже 6 лет, что способствует моему моральному и физическому развитию. Мне это очень нравится, я этим горю и перегорать не планирую. В Дагестан на чемпионат я приехал во второй раз. Атмосфера здесь непередаваемая, сильные конкуренты и классная организация. Отдельного внимания заслуживает место проведения – берег Каспия», - рассказал призер чемпионата, представитель Ставрополя Никита Санглибаев.

Добавим, что организаторами мероприятия стали Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан и Федерация Воркаут РД при поддержке Администрации города Дербент.