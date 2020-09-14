Глава Кайтагского района в день выборов исполнил свой гражданский долг

У входа на участок Алима Темирбулатова встретила сотрудница УИК, которая отметила, что здесь строго следят за соблюдением мер безопасности, и предложила главе района продезинфицировать руки антисептическим раствором и надеть защитную медицинскую маску. Последовав всем мерам предосторожности, Алим Темирбулатов прошел к членам избирательной комиссии и, получив на руки бланк со списком кандидатов в депутаты, направился в кабину для тайного голосования, где совершил процедуру волеизъявления. По словам членов УИК, голосование на участке идет довольно оживленно, жители села приходят на выборы как на праздник и охотно отдают свои голоса за достойных кандидатов. После голосования Алим Темирбулатов, вместе с председателем районной территориальной избирательной комиссии Минатуллой Абдуллабековым и прокурором района Магомедрасулом Вазировым посетили самый крупный избирательный участок № 0593, расположенный в райцентре, селе Маджалис, численность избирателей которого составляет более 2166 человек. Пообщавшись с членами УИК, глава района остался доволен порядком, соблюдаемым в ходе прохождения выборов. «Как мы видим на участке, процесс голосования идет достаточно активно. Радует, что граждане понимают важность выбора достойных кандидатов, которые будут представлять их интересы в сельских собраниях, а впоследствии и в районном Собрании депутатов», – отметил Алим Темирбулатов. «Выборы проходят спокойно, без нарушений и происшествий. Посещаемость избирателей на участок высокая. Работа продолжается», – заявила председатель УИК села Маджалис Мадина Мирзаева.