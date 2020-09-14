Детский омбудсмен Марина Ежова выступила с лекцией в Дагестанском кадровом центре

В числе слушателей – муниципальные служащие, ответственные за реализацию социальной политики в городах и районах Дагестана. Детский омбудсмен, в частности, рассказала слушателям образовательной программы о системе защиты права ребенка, о роли и месте института Уполномоченного по правам ребенка в правозащитной системе России. «Конечно, в этой системе найдется место и Уполномоченному по правам ребенка в Российской Федерации, и Уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации как персонифицированным государственным органам, на которые Конституция и законы возложили обязанность защищать права ребенка присущими только им инструментариями», – сказала Ежова. В ходе выступления она осветила основные направления деятельности государственного правозащитника, рассказала о тематике обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного, результатах рассмотрения жалоб, а также привела примеры восстановления нарушенных прав. Кроме того, детский омбудсмен рассказала о различных проектах, реализуемых институтом Уполномоченного, и подчеркнула важность реализации социально направленных образовательных программ повышения квалификации государственных и муниципальных служащих. В завершение лекции Марина Ежова ответила на многочисленные вопросы слушателей образовательной программы и пожелала им успехов в учебе и профессиональной деятельности. Напомним, ДКЦ является учреждением Администрации Главы и Правительства республики, ответственным за организацию подготовки и отбора кадров на государственной и муниципальной службе. Он занимается обучением государственных и муниципальных служащих республики на регулярной и бесплатной основе в рамках поступающих заявок на обучение, утвержденных руководителями органов госвласти и местного самоуправления.