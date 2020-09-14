Премия в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA GWA 2020

Крупнейшая в Восточной Европе, Средней Азии и СНГ премия в сфере коммуникаций — Eventiada IPRA GWA открывает прием работ.

Eventiada IPRA GWA является частью премии IPRA Golden World Awards — глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН.

В этом году Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН. В программу Eventiada IPRA GWA включены номинации, поддерживающие Цели Устойчивого Развития ООН, а также в дополнение к Гран При будет впервые вручен Гран При за лучшую поддержку Целей Устойчивого Развития ООН.

Ключевые даты:

19 августа 2020 – начало приема заявок

16 ноября 2020 – окончание приема заявок

4 декабря 2020 – церемония награждения

Eventiada IPRA GWA принимает заявки в следующих номинациях:

— Номинации, поддерживающие Цели Устойчивого Развития ООН

— Номинации по практикам и направлениям

— Специальные номинации

— Персональные номинации

— Номинации за вклад в развитие индустрии

— Номинации для СМИ

— Молодёжные номинации

Заявки на проекты, реализованные с 1 сентября 2019 года по 1 сентября 2020 года принимаются на русском или английском языках на официальном сайте премии www.eventiada.com.

О премии:

Eventiada IPRA GWA – крупнейшая в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премия в сфере коммуникаций; вручается с 2011 года. С 2020 Eventiada IPRA GWA стала частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

Eventiada IPRA GWA является частью IPRA Golden World Awards – глобальной премии, проводимой с 1990 года Международной ассоциацией по связям с общественностью (IPRA), работающей над повышением стандартов индустрии связей с общественностью с 1955 года, а с 1984 года сотрудничающей с ООН.

Организаторами Eventiada IPRA GWA выступают Коммуникационная группа «Орта», Международная ассоциация по связям с общественностью (IPRA), Ассоциация менеджеров (АМ), философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова и Российский государственный социальный университет (РГСУ). Премия проходит в партнерстве с Министерством здравоохранения РФ, международным информационным агентством «Россия сегодня», ИД «Комсомольская правда», Sostav.ru и национальными ассоциациями из 13 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Польши, России, Сербии, Таджикистана, Украины, Хорватии и Эстонии.