ЗАМАНА - Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»

Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»

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14 сентября, 2020. Понедельник 09:47
Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»

Дагестанец Руслан Абакаров прошел конкурсный отбор на участие в образовательной программе «Лидеры научно-технологического прорыва» в рамках национального проекта «Наука». По информации РИА «Дагестан», Абакаров – единственный дагестанец, который прошел отбор на эту образовательную программу. В 2018 году он стал победителем кадрового конкурса «Мой Дагестан».

Дагестанец Руслан Абакаров отобран для участия в программе «Лидеры научно-технологического прорыва»
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Директор Регионального центра этнополитических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Абакаров в беседе с информагентством рассказал, что уже готовится к переезду в Москву для дальнейшего обучения. «Обучение будет проходить в течение одного года и разделено на пять модулей. Учить конкурсантов будут преподаватели ведущих вузов России и мира», – рассказал РИА «Дагестан» Руслан Абакаров. Программа сочетает лекционные, практические занятия, дистанционную работу в межмодульный период и стажировку. Непосредственно образовательный процесс начнется с 28 сентября в Московской школе управления Сколково. Мероприятия пройдут по заказу Министерства науки и высшего образования РФ в рамках проекта «Совершенствование кадрового потенциала руководящего состава научных и образовательных организаций высшего образования в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности». Отбор на программу «Лидеры научно-технологического прорыва» проводился среди руководителей научных и образовательных организаций высшего образования, а также представителей кадрового резерва Минобрнауки России. Цель программы – формирование у руководителей образовательных и исследовательских организаций РФ необходимых управленческих компетенций для эффективного управления и реализации комплексных проектов в сфере науки и образования. Руслан Абакаров включен в резерв управленческих кадров Республики Дагестан в 2018 году. В этом году по результатам Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» по треку «Наука» он вошел в федеральный резерв руководящих кадров Министерства науки и высшего образования РФ.

 

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