В Махачкале прошел финал проекта «Новые возможности для женщин»

В пятницу, 11 сентября, в столице Дагестана состоялся финал проекта «Новые возможности для женщин», в ходе которого на суд компетентного жюри представили свои стартапы пять финалисток – простых дагестанских женщин, желающих помочь таким же домохозяйкам в организации своего дела. Инициатором проекта выступил Комитет по развитию женского предпринимательства ДРО «Опора России».

Цель проекта – помощь безработным мамам, женщинам с ограниченными возможностями, а также попавшим в трудную жизненную ситуацию, задействовать свой потенциал для открытия и развития собственного бизнеса и тем, кто уже открыл бизнес, мотивировать их на взаимодействие с предпринимательским сообществом с целью быстрой адаптивности наставничества.

В этом году участвовать в проекте, который проводится в регионе уже в третий раз, изъявили желание порядка 300 женщин, но ввиду ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, непосредственное участие в нем приняли около 100 человек. До финала они прошли курсы по предпринимательству и приняли участие в круглом столе, приглашенными спикерами которых стали общественные и политические деятели России: предприниматель Евгения Лазарева и представитель женского предпринимательства в АТЭС Ирина Салтыкова. По итогам определены проекты для участия в международных программах с выходом на экспорт.

В финале предпринимательницы презентовали стартапы, относящиеся ко всем отраслям бизнеса. Авторы лучших бизнес-идей были награждены денежными призами и ценными подарками.

Кроме того, по итогам проекта благодаря обучению у ведущих бизнесменов страны было создано три ИП и зарегистрировано 38 самозанятых. Планируется регистрация еще 62 самозанятых.

– На самом деле бизнес выжил, но ещё не поднялся с колен, поэтому хотелось бы больше поддержки и понимания со стороны и других государственных структур и контрольно-надзорных органов. И сейчас, когда в условиях кризиса снизился спрос на многие товары и услуги, очень важно оказать поддержку бизнесу и помочь начинающим предпринимателям в старте собственного дела.

Для этого очень многое делается и «Опорой России», и лично Александром Калининым и Сергеем Борисовым, которые поддерживают обучающие проекты и вновь созданные предприятия и объекты малого и среднего предпринимательства, – заявила руководитель ДРО «Опора России» Зульгимар Тагибова-Ричинская, выражая благодарность за поддержку и постоянное взаимодействие с бизнесом Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, Народному Собранию РД, Министерству экономики и территориального развития региона и аппарату уполномоченноого по защите прав предпринимателей.

В свою очередь, министр экономики РД Гаджи Султанов вручил благодарственные письма ведомства руководителю ДРО «Опора России» Зульгимар Тагибовой-Ричинской и представителю бизнес-сообщества Шагнисат Абдуллаевой за активное сотрудничество и взаимодействие в вопросах улучшения инвестиционного климата и развитие предпринимательской деятельности в Республике Дагестан.