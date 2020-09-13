ЗАМАНА - В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

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13 сентября, 2020. Воскресенье 18:34
В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»

12 сентября на территории пляжа «Оазис» в городе Махачкала прошло молодежное спортивно-развлекательное мероприятие «Мультигонка», участниками которого стали 12 женских и мужских команд.

В Дагестане прошла спортивно-приключенческая игра «Мультигонка»
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Перед началом соревнований к собравшимся обратился министр по делам молодежи Республики Дагестан Камил Саидов, который поприветствовал участников и пожелал им успехов.

«Мультигонка» – это соревнование, в котором нужно быть готовым ко всему и это, как нельзя лучше, отражает характер дагестанцев. Желаю вам успехов и всего самого наилучшего», - добавил Саидов.

После с приветственным словом выступил председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марат Ибрагимов: «Данное мероприятие уникально. И я уверен, что если «Мультигонка» будет проводиться на федеральном уровне, наша молодежь достойно представит Дагестан. Спасибо вам всем!».

В свою очередь, президент Федерации парусного спорта Дагестана Мухтар Амиров в своем выступлении подчеркнул, что в этом году на игре представлено больше женских команд.

В рамках «Мультигонки» команды соревновались в различных спортивных и развлекательных испытаниях по аналогу передачи «Русский ниндзя». Всего для участников было подготовлено 11 этапов состязаний, среди которых бег, полоса препятствий, плавание и многое другое. Стоит отметить, что на мероприятии присутствовал медицинский персонал, а также служба безопасности для оказания первой помощи.

Победители и призеры игры награждены грамотами и денежными призами.

Отметим, что организаторами соревнований выступили Министерство по делам молодежи Республики Дагестан совместно с Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы и Федерацией парусного спорта.

 

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