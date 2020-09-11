Абдулмуъмин Ибрагимов призвал дагестанцев активнее пользоваться своим избирательным правом

Здесь общественник проверил организацию выборного процесса, поинтересовался у членов УИК явкой избирателей, а также пообщался с наблюдателями.

Как стало известно, всего на избирательном участке № 1005 за ходом выборов следят четыре наблюдателя: три от политических партий и один от Общественной палаты Дагестана.

По итогам осмотра Ибрагимов поделился своими впечатлениями: «На данном избирательном участке работа поставлена неплохо. Как нам сообщили, здесь уже проголосовало более 100 человек, считаю, что явка не слабая, несмотря на то, что сегодня рабочий день. Думаю, этому способствовала и разъяснительная работа среди населения, которая ранее проводилась в республике, в том числе и нашей Общественной палатой. Это говорит о том, что разъяснительная работа дает свои результаты».

Председатель Общественной палаты Дагестана сообщил, что намерен посетить и другие избирательные участки, посмотреть, как организован общественный контроль, как в целом проходит голосование.

Говоря о явке избирателей, Абдулмуъмин Ибрагимов напомнил, что эта тема, вокруг которой бывает много разговоров. Чтобы их не было, говорит руководитель Общественной палаты, населению нужно ходить на выборы. «На выборы дается три дня. Если у кого-то не получается сегодня пойти и исполнить свое избирательное право, то он может воспользоваться им в последующие два дня. Сегодня каждому дана возможность реализовать свое гражданское право и выразить свою позицию. Надо этим пользоваться, а не говорить потом, что были элементы фальсификации. Обращаюсь ко всем дагестанцам: не будет элементов фальсификации, если каждый придет на свой избирательный участок и выразит свою гражданскую позицию», – заключил он.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления будут проходить два дня в режиме досрочного голосования, основное голосование состоится в воскресенье, 13 сентября. Всего пройдет 615 муниципальных избирательных кампаний, по итогам которых планируется распределить свыше 6 тысяч мандатов депутатов, а также избрать 18 глав сельских поселений.