Бурлият Арзулумова: «Мне не безразлична судьба Кизляра»

В Кизляре сегодня, 11 сентября стартовали выборы депутатов городского собрания. Голосование проходит на 17 избирательных участках, а также на дому. Жительница города Бурлият Арзулумова проголосовала на избирательном участке на базе школа №9. Как призналась женщина, ходит на все выборы и нынешнюю кампанию считает не менее значимой.

«Для меня очень важно было прийти и отдать свой голос за достойного кандидата в депутаты. От них будет во многом зависеть как будет развиваться наш город, как будут решатся проблемы, которых у нас, как и везде, немало. За небольшой промежуток времени видно как наш город стал развиваться. Много делается для нас, для жителей города. Нам не безразлична судьба нашего города. От этого зависит наша жизнь и будущее наших детей. Уверена, что все кого волнует наше будущее обязательно примут участие в выборах», — сказала жительница Кизляра Арзулумова.

Отметим, что из-за выборов в школах 11 и 12 сентября отменены занятия.

Более 100 полицейских и 55 членов молодежной дружины при мэре города поддерживают общественный порядок в период проведения единого дня голосования.

За выборами депутатов в городское собрание в Кизляре следят 183 наблюдателя.