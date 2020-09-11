Изавра Байрамова: Хочется верить, что от моего выбора зависит будущее страны

С 8:00 в Кизляре на избирательных участках идет голосование на выборах депутатов городского собрания. Жительница города Изавра Байрамова оказалась в числе тех избирателей, которые не стали ждать Единого дня голосования – 13 сентября и уже в первый день старта пришли на участок и отдали свой голос за достойного, как она считает, кандидата.

«Очень хочется верить, что от моего выбора зависит не только будущее города, республики, но и страны. Я всегда пользуюсь правом, данным мне Конституцией, хожу на выборы и тем самым, как я считаю, участвую в политической и общественной жизни страны. Для меня интересы моей Родины стоят выше личных и только так можно добиваться того, чтобы уровень жизни становился выше, лучше. А для этого необходимо иметь свою гражданскую позицию, активность», — поделилась жительница Кизляра.

Пришла на свой избирательный участок и Вероника Строева. Она гордится тем, что живет в этом городе и надеется, что совсем скоро, как и обещали власти, вода будет подаваться круглосуточно.

«Наш город пусть и не так стремительно, как хотелось бы, но развивается. Уже десятки городских дорог из грунтовых превратились в асфальтированные, у нас обновили парк, куда мы ходим отдыхать и совсем скоро нам обещают круглосуточную воду. Город буквально за какие-то 2-3 года кардинально изменился и это невозможно не заметить. Хочется, чтобы он стал еще лучше, еще краше. Надеемся, что те, за кого мы отдаем свои голоса, кому верим внесут достойную лепту в его развитие», — сказала Строева.