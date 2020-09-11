ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе приступили к работе все 63 избирательных участка для голосования

В Хасавюртовском районе приступили к работе все 63 избирательных участка для голосования

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11 сентября, 2020. Пятница 13:42
В Хасавюртовском районе приступили к работе все 63 избирательных участка для голосования

 В 8:00 приступили к работе все 63 избирательных участка района для голосования по выборам депутатов представительных органов сельских муниципальных образований, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Хасавюртовском районе приступили к работе все 63 избирательных участка для голосования
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Выборам предшествовала огромная информационно-разъяснительная работа. А накануне в администрации района прошла встреча с наблюдателями от политических партий и Общественной палаты муниципалитета.

Особо стоит отметить, что все избирательные участки Хасавюртовского района полностью обеспечены безопасные условиями проведения выборов, на всех участках провели дезинфекцию (в дни голосования также будут проводиться каждые 2 часа) все участки оснащены средствами индивидуальной защиты, на входе участников голосования проверяют бесконтактным термометром.

«Накопленный опыт ранее проведенного голосования по поправкам в Конституцию РФ позволяет быть уверенными, что муниципальные выборы в районе пройдут на высоком уровне», – отметил глава района Джамбулат Салавов.

 

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