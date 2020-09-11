ЗАМАНА - Избирательные участки Кайтагского района провели подготовку к выборам депутатов МО сельских поселений

Избирательные участки Кайтагского района провели подготовку к выборам депутатов МО сельских поселений

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11 сентября, 2020. Пятница 13:42
Избирательные участки Кайтагского района провели подготовку к выборам депутатов МО сельских поселений

В канун первого дня предварительного голосования по выборам депутатов муниципальных образований сельских поселений района 39 задействованных в данной процедуре избирательных участков, расположенных в 15 сельских поселениях муниципалитета, будут тщательно приведены в необходимую готовность, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета. 

Избирательные участки Кайтагского района провели подготовку к выборам депутатов МО сельских поселений
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Члены комиссии проводят полную дезинфекцию мест своего пребывания в выборный период, обустраивают участки кабинками и урнами для голосования, распаковывают бюллетени. На фасадной части здания избирательного участка за 10 дней до начала выборов были вывешены списки избирателей. Как отметили в территориальной избирательной комиссии района, всего избирателей в Кайтаге 20 тыс. 500 человек, зарегистрировано кандидатов в депутаты 203 человека.  Несмотря на то, что пандемия коронавируса в районе давно пошла на спад, с целью исключения повторной вспышки инфекции и ее распространения среди населения, в ходе проведения выборов особое внимание будет уделено безопасности граждан, пришедших на участки отдать свой голос за кандидатов. В ходе подготовки, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, будут обозначены разметки для соблюдения социальной дистанции между участниками голосования и членами избирательной комиссии, также будут подготовлены средства индивидуальной защиты для всех пришедших на процедуру волеизъявления.  Важно отметить, что на каждом из участков будут вести дежурство сотрудники правоохранительных органов, с целью обеспечения общественной безопасности и предотвращения различного рода диверсий во время выборов.  Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в нашем муниципалитете должны пройти честно, прозрачно и организовано.  «В Кайтаге все подобные мероприятия проходят без каких-либо происшествий, благодаря высокому организационному подходу, как со стороны территориальной избирательной комиссии, так и ответственных за проведение выборов членов избирательной комиссии и соблюдения порядка на участках сотрудников ОМВД. Уверен, что и на этот раз наш район будет в числе самых дисциплинированных в данном вопросе и выборы пройдут спокойно, без каких-либо происшествий», – подчеркнул Алим Темирбулатов.  Глава района также призвал все кайтагцев принять активное участие в голосовании за понравившихся кандидатов в депутаты.  «Посредством открытых и свободных выборов реализуются демократические принципы как в нашей стране, так и в районе, поэтому каждый совершеннолетний гражданин имеет конституционное право изъявить свою волю. Участие в выборах дает возможность выразить свою гражданскую позицию и быть сопричастным к судьбе родного района. Участвуя во всех процессах, происходящих в нем, граждане создают условия для его успешного развития», – добавил Алим Темирбулатов.

 

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