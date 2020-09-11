На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс «Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе и координаты оргкомитета.
Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2019 – сентябре 2020 гг. материалам.
Номинации Конкурса:
- «Вызов – политика и экономика».
- «Вызов – портрет современника».
- «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения».
- «Вызов – 75-летие Великой Победы».
Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.
Сроки подачи работ — до 10 октября 2020 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2020 г. в Москве
По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат медали и дипломы Роспечати.
Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:
E-mail для приёма работ: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,
Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.
Международный пресс-клуб – Федеральный оргкомитет Конкурса