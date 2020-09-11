Объявлен Всероссийский конкурс СМИ «Вызов 21 век»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный пресс-клуб объявляют о проведении XVI Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, «Вызов — XXI век».

На сайте Федерального оргкомитета Конкурса (www.pr-club.com – раздел «Актуальные проекты/Конкурс «Вызов XXI век”») опубликовано Положение о Конкурсе и координаты оргкомитета.

Конкурс проходит среди молодых журналистов (до 25 лет) — работников СМИ, а также нештатных авторов, по опубликованным в печати и Интернете в августе 2019 – сентябре 2020 гг. материалам.

Номинации Конкурса:

«Вызов – политика и экономика». «Вызов – портрет современника». «Вызов – межнациональные и межконфессиональные отношения». «Вызов – 75-летие Великой Победы».

Для участия в Конкурсе представляются: интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в Интернете.

Сроки подачи работ — до 10 октября 2020 г. Торжественная церемония награждения победителей состоится в ноябре 2020 г. в Москве

По решению федерального жюри 16 авторов работ — победителей Конкурса (по 4 в каждой номинации) приглашаются за счет организаторов на проводимый известными российскими журналистами и экспертами в области журналистики творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов, где получат медали и дипломы Роспечати.

Координаты Федерального оргкомитета Конкурса:

E-mail для приёма работ: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел. для справок: 8-915-449-04-48, 8-916-519-18-04,

Координатор Конкурса – Полодийчук Наталья Валерьевна.

Международный пресс-клуб – Федеральный оргкомитет Конкурса