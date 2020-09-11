ЗАМАНА - 133 кандидата претендуют на депутатские мандаты на выборах в Кизляре

133 кандидата претендуют на депутатские мандаты на выборах в Кизляре

Автор
11 сентября, 2020. Пятница 12:02

За 21 депутатский мандат в представительный орган местной власти в Кизляре в борьбу вступили 133 кандидата. Выборы пройдут 11, 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

133 кандидата претендуют на депутатские мандаты на выборах в Кизляре
Информация

Выдвижение кандидатов прошло от 6 партий. Все они внесены в избирательные бюллетени. Голосование на выборах депутатов городского собрания стартовало в Кизляре сегодня, 11 сентября. В 8:00 открылись 17 участковых избирательных комиссий, образованных в школах, ДК «КЭМЗ», на АО «Кизлярагрокомплекс» и на базе молодежного культурного центра. Отметим, что из-за выборов в школах 11 и 12 сентября отменены занятия. В дни голосования общественный порядок поддержат более 100 полицейских. За ходов выборов следят 183 наблюдателя, из них 102 с правом совещательного голоса.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top