133 кандидата претендуют на депутатские мандаты на выборах в Кизляре

За 21 депутатский мандат в представительный орган местной власти в Кизляре в борьбу вступили 133 кандидата. Выборы пройдут 11, 12 и 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

Выдвижение кандидатов прошло от 6 партий. Все они внесены в избирательные бюллетени. Голосование на выборах депутатов городского собрания стартовало в Кизляре сегодня, 11 сентября. В 8:00 открылись 17 участковых избирательных комиссий, образованных в школах, ДК «КЭМЗ», на АО «Кизлярагрокомплекс» и на базе молодежного культурного центра. Отметим, что из-за выборов в школах 11 и 12 сентября отменены занятия. В дни голосования общественный порядок поддержат более 100 полицейских. За ходов выборов следят 183 наблюдателя, из них 102 с правом совещательного голоса.