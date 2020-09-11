Голосование на дому началось в Кизляре

В Кизляре стартовали сегодня, 11 сентября выборы депутатов городского собрания седьмого созыва. С раннего утра открыты 17 избирательных участков. Те, у кого по уважительной причине нет возможности прибыть в помещение для голосования, и маломобильные избиратели будут голосовать на дому сегодня, 12 или 13 сентября.

«Избиратели, пожелавшие голосовать вне избирательных участков подали нам письменные заявления. Они принимались со 2 сентября. Были и заявления в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Мы информировали население города о дополнительных формах голосования учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией», — отметила председатель ТИК Анна Мкртычева.

За ходом голосования следят 183 наблюдателя.

Голосование 11, 12 и 13 сентября 2020 года проводится с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.