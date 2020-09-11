ЗАМАНА - Голосование на дому началось в Кизляре

Голосование на дому началось в Кизляре

Автор
11 сентября, 2020. Пятница 12:01
Голосование на дому началось в Кизляре

Маломобильные горожане воспользуются дополнительными формами голосования. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кизляра.

Голосование на дому началось в Кизляре
Информация

В Кизляре стартовали сегодня, 11 сентября выборы депутатов городского собрания седьмого созыва. С раннего утра открыты 17 избирательных участков. Те, у кого по уважительной причине нет возможности прибыть в помещение для голосования, и маломобильные избиратели будут голосовать на дому сегодня, 12 или 13 сентября.

«Избиратели, пожелавшие голосовать вне избирательных участков подали нам письменные заявления. Они принимались со 2 сентября. Были и заявления в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Мы информировали население города о дополнительных формах голосования учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией», — отметила председатель ТИК Анна Мкртычева.

За ходом голосования следят 183 наблюдателя.

Голосование 11, 12 и 13 сентября 2020 года проводится с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top